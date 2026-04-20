Angola: Le président de l'Assemblée nationale considère l'homélie papale comme un moment de réflexion

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (AN), Adão de Almeida, a estimé, ce dimanche, que l'homélie papale constituait un moment de profonde réflexion pour tous les Angolais, à la lumière du message laissé par le pape Léon XIV à l'issue de la messe en plein air célébrée à Kilamba.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à la fin de la célébration eucharistique qui a rassemblé des milliers de fidèles venus de différentes régions du pays et de l'étranger, le leader de l'AN a souligné que les paroles du Saint-Père invitaient à une introspection collective et au renforcement des valeurs de fraternité et de cohésion sociale.

De son côté, le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário de Oliveira, a affirmé que le message du pape Léon XIV était centré sur l'amour, la paix, la prospérité et le bien commun, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'enseignements d'une grande sagesse, nécessaires dans le contexte angolais actuel.

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Selon un responsable, les paroles du chef de l'Église catholique ont touché tous les citoyens, grâce à la large participation du public et à la retransmission en direct par les médias, permettant ainsi à l'ensemble de la société d'assimiler le message de réconciliation, d'amitié et de paix.

Mário de Oliveira a également souligné l'appel du Pape à la jeunesse, l'exhortant à retrouver l'espoir par le travail, le dévouement et l'investissement dans l'éducation, afin que les jeunes puissent promouvoir les valeurs de la citoyenneté et contribuer activement au développement du pays.

L'ancien ministre de l'Intérieur, Sebastião Martins, a déclaré que la visite du Saint-Père porte un message fort de paix, d'unité et de renforcement de la foi chrétienne, soulignant le rôle du Pape comme symbole de l'unité chrétienne.

Pour l'homme politique, la présence du chef religieux constitue une occasion unique de renforcer l'unité, la fraternité, la tolérance et la proximité entre les Angolais ; il a également défendu la nécessité d'une plus grande solidarité et d'une justice sociale accrue.

Analysant les interventions du Pape, tant lors de sa rencontre avec la société civile et le corps diplomatique que lors de la messe en plein air, Sebastião Martins a dit que, par-delà les différences, l'appartenance nationale angolaise et le partage de valeurs communes, notamment la foi, prévalent.

Il a ajouté que la réconciliation nationale est un processus continu qui requiert la contribution quotidienne de chaque citoyen, la présence du Saint-Père étant un catalyseur pour consolider l'unité et la coexistence pacifique dans le pays.

Parallèlement, Esteves Hilário, secrétaire du département de l'information du MPLA, a déclaré que l'un des messages les plus marquants du Pape Léon XIV s'adresse aux acteurs politiques, les avertissant que la politique ne doit pas être un facteur de division entre les citoyens.

Selon lui, le Saint-Père a clairement affirmé que les partis politiques ne représentent qu'une partie de la société et ne doivent donc pas semer la discorde au sein des familles et des amitiés, une allusion manifeste à la coexistence harmonieuse.

Il a estimé que l'Angola est déjà un exemple de réconciliation dans le contexte africain, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un processus continu qui doit être constamment renforcé.

Il a souligné que les messages du pape Léon XIV devraient profondément résonner dans la conscience des Angolais, afin d'encourager un plus grand rapprochement entre les citoyens et de renforcer le sentiment d'appartenance à une patrie commune, fondée sur la solidarité et la coexistence fraternelle.