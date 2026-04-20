Angola: Le pape Léon XIV découvre une Muxima renouvelée

Luanda — Le pape Léon XIV visite le sanctuaire de Muxima ce dimanche après-midi, où il découvrira une ville en pleine transformation, fruit de l'un des plus importants projets d'infrastructure d'Angola, dans les domaines religieux, social et diplomatique.

Situé dans la ville historique de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, le sanctuaire est depuis des siècles le principal centre de pèlerinage du pays et accueillera le Souverain Pontife dans une grande ferveur.

Outre la récitation du chapelet, Léon XIV aura l'occasion de constater les travaux en cours, qui dépassent le simple cadre des infrastructures et témoignent d'un engagement stratégique en faveur de la valorisation du patrimoine spirituel et culturel national.

Ce projet, piloté par l'Exécutif dirigé par le président João Lourenço, s'inscrit dans le cadre du Programme d'investissement public et représente un investissement d'environ 118 millions d'euros.

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Commencé en 2022, le projet de requalification de la ville de Muxima vise à en faire le plus grand centre marial d'Afrique australe.

Il comprend la construction d'une nouvelle basilique pouvant accueillir 124 000 fidèles, la rénovation urbaine, la construction de 700 logements dans le quartier de Coxi pour reloger les familles, ainsi que des infrastructures d'accueil pour les pèlerins.

Il inclut également des espaces d'accueil, des parkings, des systèmes d'assainissement modernes, l'éclairage public, l'adduction d'eau et d'importantes améliorations des routes d'accès.

La modernisation des infrastructures favorise l'émergence de nouveaux commerces, le développement de l'activité hôtelière et le renforcement des services de restauration, des transports et du commerce informel, autant de facteurs qui contribuent à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus des familles.

Une fois les travaux achevés, Muxima pourrait s'imposer comme l'une des principales destinations de tourisme religieux en Afrique, capable d'attirer des visiteurs étrangers et de s'intégrer aux circuits de pèlerinage internationaux.

Sur le plan institutionnel, la réhabilitation du sanctuaire témoigne de la reconnaissance du rôle de l'Église catholique dans la société angolaise et renforce la confiance mutuelle entre l'Angola et le Vatican.

Cette initiative prend toute son importance dans le cadre de l'Accord-cadre signé en 2019, qui établit les bases d'une coopération bilatérale dans des domaines tels que l'éducation, l'action sociale, la culture et la préservation du patrimoine religieux.

La valorisation de Muxima apparaît ainsi comme un catalyseur pour le développement d'initiatives conjointes entre l'Exécutif et l'Église, avec un impact direct sur les communautés.

Patrimoine historique et spirituel

Le sanctuaire Notre-Dame de la Conception de Muxima, situé dans la municipalité de Quissama, est l'un des plus anciens lieux de culte catholiques d'Angola, ses origines remontant à 1599.

Le terme « Muxima », qui signifie « coeur » en kimbundu, reflète le symbolisme spirituel de ce lieu, considéré comme le plus grand sanctuaire marial d'Afrique subsaharienne.

Tout au long de son histoire, le temple a connu des événements marquants, comme sa destruction lors de l'invasion néerlandaise de 1641, suivie de sa reconstruction.

Depuis 1833, le pèlerinage de Muxima attire des milliers de pèlerins, principalement entre août et septembre, confirmant ainsi son statut de principal centre de pèlerinage du pays.

Moment fort de la visite

Après avoir célébré la messe dans le quartier de Kilamba à Luanda, le pape Léon XIV se rendra à Muxima où il présidera la récitation du chapelet, prévue à 16h30, et rencontrera les pèlerins.

La récitation du chapelet est un moment essentiel de la dévotion catholique, centré sur la méditation des mystères de la vie, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, sous l'intercession de Marie.

Plus de 20 000 pèlerins attendent l'arrivée du Saint-Père, un des moments forts de sa visite apostolique en Angola, marquée par la foi, l'espérance et une forte mobilisation des fidèles.