Angola: Les fidèles catholiques placent la prière du Rosaire au centre de la visite papale

19 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ML/SC/SB

Icolo e Bengo — La récitation du Rosaire a été considérée ce dimanche, au Sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, par les fidèles catholiques comme l'un des moments forts de la visite de quatre jours du pape Léon XIV en Angola.

Interrogés par l'ANGOP à l'occasion de la rencontre avec les pèlerins sur l'esplanade du Sanctuaire de Muxima, ils ont unanimement souligné que la récitation du Rosaire était un symbole de grande humilité au service du peuple.

De même, ils ont affirmé que, dans le cadre de cette visite apostolique, le chef de l'Église catholique avait transmis des messages d'espoir, de paix et de réconciliation.

Interrogé également, Francisco Jesus, un fidèle présent sur place, a déclaré que la communauté était très heureuse de suivre le voyage du pape Léon XIV, successeur de Pierre et premier apôtre, car il revêtait une grande importance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Valderine de Morais a souligné que le sanctuaire lui-même revêt une grande importance et que la récitation du chapelet avec le Saint-Père en Afrique est d'une importance capitale.

Manuela Rebelo, quant à elle, a indiqué avoir accompagné les papes qui ont précédé Léon XIV, notamment Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009, mais que cette fois-ci, la visite a une saveur différente car elle est en première ligne pour organiser la récitation du chapelet.

« Il est de coutume, lors d'une visite papale, de rencontrer les jeunes, car ils représentent l'avenir de la nation », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.