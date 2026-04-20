Angola: Les fidèles catholiques placent la prière du Rosaire au centre de la visite papale

Icolo e Bengo — La récitation du Rosaire a été considérée ce dimanche, au Sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, par les fidèles catholiques comme l'un des moments forts de la visite de quatre jours du pape Léon XIV en Angola.

Interrogés par l'ANGOP à l'occasion de la rencontre avec les pèlerins sur l'esplanade du Sanctuaire de Muxima, ils ont unanimement souligné que la récitation du Rosaire était un symbole de grande humilité au service du peuple.

De même, ils ont affirmé que, dans le cadre de cette visite apostolique, le chef de l'Église catholique avait transmis des messages d'espoir, de paix et de réconciliation.

Interrogé également, Francisco Jesus, un fidèle présent sur place, a déclaré que la communauté était très heureuse de suivre le voyage du pape Léon XIV, successeur de Pierre et premier apôtre, car il revêtait une grande importance.

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Valderine de Morais a souligné que le sanctuaire lui-même revêt une grande importance et que la récitation du chapelet avec le Saint-Père en Afrique est d'une importance capitale.

Manuela Rebelo, quant à elle, a indiqué avoir accompagné les papes qui ont précédé Léon XIV, notamment Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009, mais que cette fois-ci, la visite a une saveur différente car elle est en première ligne pour organiser la récitation du chapelet.

« Il est de coutume, lors d'une visite papale, de rencontrer les jeunes, car ils représentent l'avenir de la nation », a-t-elle conclu.