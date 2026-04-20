Angola: Le sanctuaire de Muxima en pleine effervescence pour accueillir le pape Léon XIV

Luanda — Le sanctuaire catholique de Muxima, le plus grand centre de pèlerinage d'Afrique australe, est en pleine effervescence pour accueillir le pape Léon XIV ce dimanche après-midi.

Dans le cadre de sa visite de quatre jours en République d'Angola, des fidèles catholiques venus de différentes provinces du pays et de l'étranger se sont rassemblés au sanctuaire, situé dans la province d'Icolo e Bengo, pour prier le chapelet avec le Saint-Père. Un message destiné aux jeunes est également prévu au sanctuaire de Muxima.

La visite se déroule du 18 au 21 de ce mois, sous le thème « Pèlerin d'espérance, de réconciliation et de paix », et représente un moment d'espoir et de renforcement de la foi pour les chrétiens. Les fidèles considèrent le sanctuaire de Muxima comme le plus grand centre de pèlerinage, puisqu'il rassemble plus d'un million de fidèles entre le 31 août et le 7 septembre.

Le pèlerinage à Muxima, situé à 130 kilomètres de Luanda, remonte à 1833 et visait notamment à renforcer la foi catholique. Le sanctuaire est administré par le diocèse de Viana. Depuis 2022, la ville de Muxima bénéficie de travaux de construction d'une basilique pouvant accueillir 4 600 fidèles et d'une place pour deux mille personnes.

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Né le 14 septembre 1955, Robert François Prévost a été élu pape le 8 mai 2025 et a pris le nom de Léon XIV. La visite du pape Léon XIV en Angola est largement perçue comme un moment de renouveau spirituel et de réaffirmation des valeurs de paix, de réconciliation et d'unité nationale, considérées comme essentielles au développement durable du pays.

Le pape Léon XIV effectue une visite apostolique de quatre jours en Angola, au cours de laquelle il assistera à des célébrations eucharistiques et rencontrera des représentants des autorités, de la société civile et du corps diplomatique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du voyage du Pape qui le mènera également en Algérie, au Cameroun et en Guinée équatoriale.

Le pape Léon XIV est le troisième pape à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI. Le programme de la visite prévoit, le premier jour à Luanda, des rencontres avec le président de la République, João Lourenço, les autorités gouvernementales, le corps diplomatique et des représentants de la société civile.

La soirée sera consacrée à une rencontre privée avec les évêques. Le dimanche matin 19, le Saint-Père célébrera la messe à la Centralité de Kilamba, à Luanda, et l'après-midi, la récitation du Saint Rosaire au Sanctuaire Notre-Dame de Muxima, à Icolo e Bengo, suivie d'une rencontre avec les pèlerins.

Le lundi 20, le Pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où il célébrera la messe et visitera une maison de retraite. Dans l'après-midi, de retour à Luanda, le Souverain Pontife rencontrera évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fatima.

Mardi 21, la journée sera consacrée à la cérémonie d'adieu et au départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape de son voyage sur le continent africain. Le pape Léon XIV est le troisième Souverain Pontife à se rendre en Angola, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009.

Le Pape rencontrera une population de plus de 15 millions de fidèles catholiques, soit 44,2 % de la population du pays.