Namibie: Le message du pape renforce l'esprit de solidarité en Namibie

Mocamedes ( — Le message du pape Léon XIV, prononcé ce dimanche à Luanda lors de la messe du troisième dimanche de Pâques, année A, renforcera l'esprit de solidarité au sein de la population de la province de Namibe, en particulier auprès des personnes dans le besoin.

Dans une déclaration à l'Angop après la messe célébrée par Sa Sainteté le pape Léon XIV lors de sa visite en Angola, Ângelo Correia, étudiant et fonctionnaire, a indiqué que Sa Sainteté avait délivré un message très clair, appelant les Angolais à redoubler d'efforts en matière de fraternité et de solidarité, afin d'aider les plus démunis.

« J'ai suivi la messe à la télévision et j'ai beaucoup apprécié son homélie, dans laquelle le pape nous exhortait, nous Angolais, à rester unis, solidaires et à envisager l'avenir avec espoir », a-t-il souligné.

La citoyenne Maria Madalena a déclaré que le pape, dans son message, avait insisté auprès des Angolais sur l'importance de regarder l'avenir avec espoir, « quelles que soient les épreuves traversées pendant le conflit armé, et les a appelés à un cheminement commun et à l'unité pour une même patrie ».

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Le scout catholique Dionisio Silva affirme que le message du Pape renforce la responsabilité des scouts, notamment en matière d'actions sociales, de soutien aux plus démunis et de confiance envers leurs pasteurs, guides tout au long de leur cheminement de pèlerins de Dieu.

« Le Pape nous invite à la compassion et à la solidarité, à la bienveillance et au pardon mutuel, et à des actions concrètes pour nos frères et soeurs qui ont besoin de nous », conclut-il.