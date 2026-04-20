Angola: Muxima enregistre un afflux massif de fidèles pour accueillir le pape Léon XIV

19 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NGS/AJQ/SB

Icolo e Bengo ( — Des milliers de fidèles venus de divers diocèses et archidiocèses du pays ont rempli Muxima pour accueillir le pape Léon XIV, qui présidera la récitation du chapelet dans la région.

Lors d'une visite des lieux organisée par l'ANGOP, de nombreux fidèles ont manifesté leur impatience, animés par la foi et l'espoir de réciter le chapelet avec le Saint-Père et la rencontre avec des jeunes.

Un important dispositif de sécurité, comprenant pompiers, policiers, scouts, secouristes et membres de l'Institut national des urgences médicales (INEMA), a été déployé, avec une organisation impeccable.

Un parking de plusieurs places est également disponible.

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Il est à noter que, durant sa visite, le Saint-Père se recueillera quelques instants dans la chapelle Notre-Dame de la Conception de Muxima.

Par ailleurs, Henriques Neves, directeur provincial de la Culture et de l'Environnement d'Icolo e Bengo, a annoncé la mise en place d'une foire gastronomique, d'une exposition d'artisanat et la présence de guides touristiques afin de promouvoir le potentiel touristique de la province.

Le pape Léon XIV est en Angola depuis l'après-midi du 18 de ce mois.

Son programme comprend également une visite à Saurimo le 20 de ce mois, marquant ainsi la première visite d'un pape dans l'est de l'Angola.

À Saurimo, le pape Léon XIV visitera une maison de retraite et célébrera la messe sur l'esplanade.

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