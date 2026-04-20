Angola: Des pèlerins de Moxico se rendent à Saurimo pour accueillir le pape

Luena — Des milliers de fidèles catholiques de la province de Moxico sont partis dimanche de la ville de Luena pour Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, afin de participer à l'accueil du pape Léon XIV.

La caravane, composée de divers groupes pastoraux, a quitté la cathédrale du diocèse de Luena à bord de dizaines de bus mis à disposition par le gouvernement.

Le porte-parole du comité d'organisation du diocèse, le père Nelson Cassanguiri, a souligné la forte participation des fidèles, insistant notamment sur la présence de chorales et d'autres groupes qui animeront la messe prévue lundi.

Selon le prêtre, samedi, plus d'une centaine de pèlerins de Luena et d'autres diocèses, tels que Cunene, Lubango, Huambo et Cuito, étaient déjà partis pour Saurimo, parmi lesquels des scouts catholiques.

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« C'est avec foi et joie que nous souhaitons accueillir le Saint-Père pour cette visite apostolique en Angola », a-t-il déclaré.

Après avoir célébré la messe dominicale à Kilamba, à Luanda, le pape se rendra lundi 20 à Saurimo, où il présidera une célébration et visitera une maison de retraite.

Le même jour, de retour à Luanda, il rencontrera des évêques, des prêtres, des religieuses et des catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fatima.

Sa visite s'achèvera mardi 21 par son départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape de son voyage sur le continent africain.