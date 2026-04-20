Angola: Fin de la messe papale à la ville-dortoir de Kilamba

Luanda — La célébration eucharistique à la Centralité de Kilamba, à Luanda, qui a rassemblé des centaines de fidèles catholiques, vient de s'achever.

Lors de son homélie, le pape Léon XIV a défendu la nécessité d'une Église plus proche du peuple, capable d'écouter la souffrance et de répondre concrètement aux défis socio-économiques auxquels l'Angola est confronté.

Il a souligné que la situation actuelle exige une communauté chrétienne plus active et engagée, composée de fidèles désireux de se donner à leur prochain et de promouvoir des valeurs telles que l'amour, le pardon, la paix et la fraternité.

Il a déclaré : « L'histoire de l'Angola, les conséquences encore douloureuses que vous subissez, les problèmes socio-économiques et les différentes formes de pauvreté exigent la présence d'une Église qui sache être présente et qui sache écouter le cri de ses enfants».

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La célébration s'est déroulée dans le cadre du voyage apostolique en Angola, qui comprend, entre autres activités, une visite du Souverain Pontife au Sanctuaire de Muxima dans l'après-midi, où il présidera la récitation du saint Rosaire.

Une rencontre avec les évêques, les prêtres, les religieuses et les catéchistes est également prévue à la paroisse Notre-Dame de Fatima.

Lundi, le Souverain Pontife se rendra dans la province de Lunda-Sul, où il visitera la maison de retraite et célébrera la messe, avant de retourner à Luanda pour une rencontre à la paroisse de Fatima.

Mardi 21, le programme prévoit la cérémonie d'adieu et le départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape de son voyage à travers l'Afrique.