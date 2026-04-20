Angola: D'Innombrables fidèles attendent le pape Léon XIV à Muxima

Luanda — Dès les premières heures de ce dimanche, des centaines de fidèles venus de différentes provinces du pays se sont rassemblés au Sanctuaire Notre-Dame de Muxima, dans l'attente de l'arrivée du pape Léon XIV, qui devrait présider la récitation du chapelet cet après-midi.

Animés par la foi et la dévotion mariale, les pèlerins prient pour la paix, la santé et la prospérité du pays, dans un climat de recueillement et d'espérance.

Nombreux sont ceux qui, présents sur place depuis vendredi, soulignent la portée spirituelle de la visite du pape et y voient une occasion de raviver leur foi.

Selon les informations recueillies sur place, le sanctuaire est bondé de milliers de personnes. Les espaces communs sont quasiment saturés, ne laissant que quelques places pour les pèlerins.

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Cet afflux confirme l'ampleur de l'événement et l'importance du Sanctuaire de Muxima comme l'un des principaux centres de pèlerinage catholique en Angola.

La basilique de Muxima, actuellement en travaux d'agrandissement, accueille chaque année l'un des plus importants pèlerinages du pays.

Après la récitation du chapelet, le pape Léon XIV rencontrera des jeunes afin de réaffirmer l'attention qu'il leur porte tout au long de sa visite apostolique.

Lundi, le pape se rendra dans la province de Lunda-Sul, où il visitera une maison de retraite et célébrera la messe.

Le retour à Luanda est également prévu le même jour, suivi d'une rencontre avec l'évêque de la paroisse de Fatima.

Mardi, auront lieu la cérémonie d'adieu et le départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape du voyage africain du pape Léon XIV.