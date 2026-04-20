Angola: Le pape Léon XIV quitte Kilamba après la messe en plein air

19 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le pape Léon XIV a quitté le quartier de Kilamba dimanche en début d'après-midi après avoir célébré une messe en plein air et récité le Regina Caeli, en direction de la nonciature apostolique à Luanda.

Le départ du pape a été marqué par un grand enthousiasme, avec des milliers de fidèles accompagnant le pape tout au long du trajet, lui faisant leurs adieux par des applaudissements, des chants et des saluts, dans l'atmosphère festive et de dévotion propre à cette journée.

À bord de la papamobile, le pape a témoigné sa reconnaissance à la foule présente par des gestes de proximité et l'a saluée, ainsi que les fidèles restés aux alentours et le long des routes empruntées par le cortège.

Plus tard dans l'après-midi, le pape se rendra au sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il récitera le chapelet.

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