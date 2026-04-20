Angola: La vice-présidente assiste à la messe papale à Kilamba

19 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC/ASS/DK/SB

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a assisté ce dimanche, dans la municipalité de Kilamba, à Luanda, à la messe célébrée par le pape Léon XIV, en présence de centaines de fidèles.

Accompagnée de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, la vice-présidente n'a fait aucune déclaration à la presse.

Dans son homélie, le Saint-Père a appelé à la concorde, à l'unité, à l'entraide, à la paix et à la réconciliation.

La célébration eucharistique à Kilamba, qui s'inscrivait dans le cadre de la visite pastorale de quatre jours du pape Léon XIV en Angola, a rassemblé des centaines de fidèles catholiques.

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Au cours de son homélie, le pape Léon XIV a défendu la nécessité d'une Église plus proche du peuple, capable d'écouter la souffrance et de répondre concrètement aux défis sociaux et économiques auxquels l'Angola est confronté.

Il a indiqué que la période actuelle exige une communauté chrétienne plus active et engagée, composée de fidèles désireux de se donner à leur prochain et de promouvoir des valeurs telles que l'amour, le pardon, la paix et la fraternité.

Il a mentionné que « l'histoire de l'Angola, les conséquences encore difficiles que vous subissez, les problèmes socio-économiques et les différentes formes de pauvreté exigent la présence d'une Église qui sache être proche des gens et qui sache écouter leurs cris ».

La célébration s'est déroulée dans le cadre du voyage apostolique en Angola, qui comprend, entre autres activités, une visite du Souverain Pontife au Sanctuaire de Muxima cet après-midi, où il présidera la récitation du Saint Rosaire.

Une rencontre conjointe avec les évêques, les prêtres, les religieuses et les catéchistes est également prévue à la paroisse Notre-Dame de Fatima.

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