Maroc: Meeting à l'occasion du 68ème anniversaire de la récupération de Tarfaya

La famille de la résistance et les habitants de la ville de Tarfaya ont célébré, mercredi, dans une ambiance empreinte de patriotisme sincère et de citoyenneté responsable, le 68e anniversaire du retour de la ville dans le giron de la Nation.

Intervenant lors d'un meeting organisé à cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la libération de la ville de Tarfaya de l'emprise coloniale, première étape du processus de parachèvement de l'indépendance nationale et du recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume, est intervenue à l'issue d'une lutte nationale acharnée menée par le peuple marocain sous la conduite du Trône Alaouite.

L'histoire atteste que les tribus du Sahara marocain ont mené, depuis la fin du 19e siècle, une résistance farouche face aux incursions étrangères, s'opposant avec détermination aux convoitises coloniales visant leurs territoires, a souligné M. El Ktiri.

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Le Haut-Commissaire est, par ailleurs, revenu sur les manifestations qu'ont connues plusieurs villes du Sud, comme Laâyoune, Es-Semara, Boujdour, Tarfaya, Dakhla, Tan-Tan et Sidi Ifni, pour dénoncer l'exil de feu Sa Majesté Mohammed V et de la Famille Royale en 1953, soulignant que leurs populations se sont engagées dans la lutte armée, demeurant attachées aux constantes nationales.

Il a ainsi rappelé les soulèvements des tribus d'Aït Baâmrane en 1947 et 1951 contre la présence espagnole, notant que ces mouvements de résistance se sont poursuivis jusqu'à la réalisation de la victoire et de l'indépendance, concrétisant les aspirations du peuple marocain à la liberté et à l'unité nationale.

La fin du protectorat, a-t-il poursuivi, n'a été que le début de l'épopée du "Grand Jihad" pour l'édification du Maroc moderne et la libération des territoires encore occupés. Dans ce sens, il a mis en exergue le discours historique prononcé par feu SM Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, appelant à la poursuite de la lutte pour le recouvrement de l'ensemble du territoire national.

M. El Ktiri a indiqué que la récupération de la province de Tarfaya, le 15 avril 1958, intervenue peu après cette visite Royale, constitue un acquis historique majeur ayant sonné le glas des desseins coloniaux.

Cet événement, a-t-il affirmé, a renforcé la détermination nationale à poursuivre la lutte pour la récupération des autres territoires sous la conduite de feu SM Hassan II, rappelant à ce titre la récupération de Sidi Ifni en 1969, la glorieuse Marche Verte en 1975, et le départ du dernier soldat étranger de Laâyoune en 1976, ainsi que la récupération d'Oued Eddahab en 1979.

M. El Ktiri a, par ailleurs, relevé qu'après 68 ans, le Maroc récolte aujourd'hui les fruits d'une politique clairvoyante et tournée vers l'avenir, ayant permis au Royaume de renforcer sa position sur la scène internationale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Il a également mis en avant les acquis réalisés en matière de défense de l'intégrité territoriale, évoquant notamment les avancées diplomatiques consacrées par l'appui au plan d'autonomie.

Ce meeting, auquel ont pris part notamment le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, les élus, les responsables locaux et les membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, a été marqué par un hommage rendu à plusieurs anciens résistants de la province.

Des aides financières ont été distribuées au profit de 30 anciens résistants et membres de l'Armée de libération, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Par ailleurs, M. El Ktiri et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à l'espace de la mémoire historique de la résistance et de l'Armée de libération à Tarfaya, ainsi qu'au siège de la délégation provinciale du Haut-Commissariat.