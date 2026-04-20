Maroc: Coup d'envoi à Marrakech de la 4ème édition des Journées du patrimoine

Le coup d'envoi de la 4ème édition des Journées du patrimoine de Marrakech a été donné, jeudi au Palais Bahia, en présence de personnalités du monde de la culture et de l'art.

Organisé par l'Association Turath pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de Marrakech-Safi, le Conseil régional de Marrakech-Safi, la Commune de Marrakech, la Fondation Jardin Majorelle et le Conseil régional du tourisme (CRT), cet événement est une invitation à découvrir la ville ocre dans toute la richesse de son âme, entre la beauté de ses jardins historiques, la richesse de son patrimoine culturel transmis de génération en génération, et la profondeur d'une tradition spirituelle qui continue de battre au coeur de sa médina.

Placée sous le thème "Marrakech, un patrimoine vivant : jardins, savoir-faire et spiritualité", cette manifestation culturelle entend également offrir aux visiteurs un voyage dans le temps et l'espace à travers des circuits guidés, tout en sensibilisant les Marrakchis, en particulier les jeunes ainsi que les touristes à la préservation du patrimoine matériel et immatériel emblématique de la Cité ocre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant à cette occasion, la présidente de l'Association Turath, Soad Belkeziz, a indiqué que ces journées du patrimoine constituent une occasion d'organiser plusieurs visites guidées, de sensibiliser les jeunes à l'importance du patrimoine, mais aussi de transmettre et de faire vivre ce patrimoine.

Cette édition prévoit des visites guidées gratuites ainsi que la mise en lumière de plusieurs sites, dans l'objectif de valoriser un patrimoine parfois peu connu, a-t-elle fait savoir, relevant que la réussite des activités de l'association est le fruit d'un élan collectif porté par des partenaires engagés partageant une même vision, axée sur la préservation, la transmission et la valorisation du patrimoine.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Fnine, directeur général de la Grande Ecole de commerce de Marrakech, membre de l'Association Turath et responsable de l'ensemble des ateliers de cet événement, a souligné que le programme comprend plus de 30 rencontres, entre conférences, ateliers et expositions englobant l'art et la musique, avec pour objectif de célébrer le patrimoine, de le protéger, de le transmettre aux générations futures et de le valoriser, y compris à travers sa dimension entrepreneuriale.

Ces rencontres se tiennent en plusieurs langues, notamment le français, l'arabe et l'amazigh, et réunissent divers acteurs, dont des penseurs, des enseignants, des artisans traditionnels et des architectes, en vue de promouvoir et de valoriser ce patrimoine, a-t-il également fait valoir.

Par ailleurs, cette première journée a été marquée par un défilé d'habits traditionnels amazighs, ainsi que par une exposition de parures anciennes et de pièces de numismatique.

Cette nouvelle édition des Journées du patrimoine à Marrakech propose une expérience enrichie et immersive autour du thème de la transmission et se distingue par plusieurs nouveautés comme la mise en place à titre gracieux d'un bus pour faciliter la découverte de la ville et l'ouverture exceptionnelle de sites habituellement inaccessibles.

Le programme s'articule aussi autour de conférences et rencontres fédérant des experts de divers horizons pour débattre des enjeux du patrimoine, ainsi que d'ateliers et séminaires destinés à transmettre savoir-faire, traditions et connaissances à tous les publics, des enfants aux adultes.