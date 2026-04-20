Maroc: Demi-finale retour de la LDC de la CAF - Qui de la RSB ou de l'AS FAR ira jusqu'au bout

Le Stade Municipal de Berkane accueillera, samedi soir, un choc marocain décisif entre la Renaissance de Berkane et l'AS FAR, en demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Les deux formations, portées par des ambitions continentales élevées, se disputeront un billet pour la finale dans une confrontation ouverte, où chaque détail pourrait faire la différence.

Bénéficiant de l'avantage acquis à l'aller (2-0), l'AS FAR aborde cette manche retour avec une option favorable pour valider son billet pour la finale, tandis que la RS Berkane tentera de renverser la situation en s'appuyant sur l'avantage du terrain et le soutien de son public.

Cet avantage confère aux Militaires une certaine marge, sans pour autant entamer les ambitions de la RS Berkane, bien déterminée à revenir dans la course à la qualification.

Ce match devrait donner lieu à une opposition tactique entre deux styles de jeu différents. L'équipe de l'Oriental pourrait adopter une approche offensive, basée sur un pressing haut et la volonté d'imposer le rythme dès l'entame, avec une diversification des solutions offensives pour tenter d'inscrire un but rapide. De son côté, l'AS FAR devrait évoluer avec un système plus équilibré, reposant sur une organisation défensive solide et l'exploitation des espaces à travers des contre-attaques rapides.

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L'AS FAR entame cette confrontation avec des ambitions qui dépassent la simple qualification, en visant un retour au premier plan continental et une reconquête des titres africains après plus de quatre décennies d'attente, ce qui confère à ce match une dimension historique dans le parcours du club.

Dans des déclarations à la presse, l'entraîneur des Militaires, Alexandre Santos, a insisté sur la nécessité de gérer ce match avec concentration, soulignant que la qualification n'est pas encore acquise et que la rigueur tactique sera déterminante face à un adversaire expérimenté comme la RS Berkane.

De son côté, la RS Berkane ambitionne de poursuivre sa progression sur la scène africaine et d'atteindre la finale de la compétition, forte de l'expérience accumulée ces dernières années en Coupe de la CAF.

Dans ce contexte, l'entraîneur de la RS Berkane, Mouine Chaabani, a exprimé sa confiance dans la capacité de son équipe à renverser la situation, estimant que la défaite du match aller ne reflète pas le véritable niveau de son groupe. Il a également mis en avant l'importance du soutien du public et de l'efficacité offensive dès les premières minutes.

Au-delà de son enjeu sportif, cette confrontation illustre la forte présence du football marocain sur la scène africaine, en garantissant la qualification d'un représentant national en finale. Elle reflète également le développement du football marocain ainsi que l'efficacité des clubs marocains dans les compétitions continentales.

Entre la volonté de l'AS FAR de renouer avec son glorieux passé et l'ambition de la RS Berkane d'écrire une nouvelle page de son histoire, cette rencontre s'annonce ouverte et indécise jusqu'au coup de sifflet final.

La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho pour diriger cette rencontre, assisté par l'équipe VAR conduite par le Kényan Peter Waweru Kamaku, avec la Camerounaise Carine Atezambong Fomo.

Programme

Samedi

14h00 : MamelodiSundowns-Espérance de Tunis

20h00 : RSB-AS FAR