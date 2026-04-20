Afrique: Coupe de la CAF - L'OCS à un pas de la finale

L'Olympic de Safi aborde un tournant important de son histoire en accueillant l'USM Alger, dimanche, en match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Moins d'un an après avoir remporté la Coupe du Trône pour la première fois de son histoire, le club marocain vise une qualification historique pour la finale de la Coupe de la CAF, après avoir ramené un match nul (0-0) de la manche aller disputée à Alger. Le match retour, prévu au Stade El Massira de Safi, constitue une étape décisive pour le club, qui aspire à rejoindre le cercle des équipes marocaines sacrées dans cette compétition continentale.

Sur le plan technique, les indicateurs sont favorables à l'Olympic de Safi, notamment au regard de l'amélioration notable de ses résultats ces dernières semaines, après un début de saison irrégulier en championnat.

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Le club mesfioui a quitté les dernières places du classement de la Botola Pro D1 "Inwi" et s'est illustré sur la scène africaine grâce aux performances de plusieurs joueurs, dont le capitaine Sofian El Moudane, deuxième meilleur buteur de la compétition, ainsi que l'attaquant Moussa Koné, auteur de six réalisations cette saison. L'équipe a également gagné en stabilité grâce à Fred Ngoma au milieu de terrain et en solidité défensive avec Faraji Karmoum, contribuant ainsi à un meilleur équilibre collectif.

Malgré les changements au sein du staff technique, l'équipe de Safi a progressivement retrouvé son équilibre tactique, avec une nette amélioration de son jeu depuis la nomination de l'entraîneur tunisien Chokri Khatoui. Cette évolution s'est notamment confirmée lors du match aller, surtout en première mi-temps, où les Safiots ont su se montrer dangereux grâce aux transitions offensives, portées par le duo Salaheddine Errahouli et Younes Najari, avec l'appui d'Imad Khannous.

Chokri Khatoui a exprimé sa confiance dans les capacités de son effectif à décrocher la qualification, soulignant, dans des déclarations à la presse, que l'essentiel lors du match aller a été de préserver la cage inviolée, malgré plusieurs occasions non concrétisées.

Lors de cette rencontre décisive, l'Olympic de Safi sera privé de son gardien Hamza Hamiani, expulsé à la 80e minute lors du match aller. Cette absence offre l'opportunité à Youssef El Motie, fort de son expérience africaine avec le Wydad de Casablanca, de défendre les cages de l'équipe.

Le public safiot, réputé pour son soutien constant et l'ambiance qu'il crée dans les tribunes, notamment au stade El Massira, est attendu en nombre pour accompagner son équipe dans cette étape importante, offrant ainsi un appui moral de taille aux joueurs.

De son côté, l'USM Alger aborde cette rencontre dans un contexte délicat, marqué par trois défaites consécutives en championnat, ce qui a pesé sur le moral du groupe et suscite des interrogations quant à sa capacité à rebondir à ce stade crucial de la saison.

La situation se complique davantage, d'autant plus que l'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye n'a toujours pas remporté de victoire en championnat depuis sa nomination il y a près de deux mois, plaçant ainsi l'équipe sous une double pression : sauver sa saison sur le plan national et préserver ses chances sur la scène continentale.

Il s'agit de la quatrième confrontation entre les deux équipes cette saison, après leurs précédents duels en phase de groupes, marqués par une victoire de l'USM Alger à Safi, sous la conduite d'Abdelhak Benchikha, et un match nul au retour.

L'Olympic de Safi ambitionne de marcher sur les traces des clubs marocains performants sur la scène continentale, avec l'objectif de décrocher un premier titre en Coupe de la Confédération et de contribuer au rayonnement du football national, en visant un neuvième sacre marocain dans cette compétition et un 23e titre africain au total.

La rencontre se jouera dimanche 19 avril à 18h00 au stade El Massira de Safi, sous la direction de l'arbitre rwandais Samuel Uwikunda, assisté du Sénégalais Issa Sy à la VAR.

En cas de qualification, l'Olympic de Safi affrontera en finale le vainqueur de la confrontation entre le Zamalek d'Egypte et le CR Belouizdad devant être disputée vendredi.

Programme

Dimanche à 20h00

OCS-USMA

NB : Le match Zamalek-Belouizdad devait être joué vendredi.