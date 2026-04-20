Congo-Kinshasa: La MONUSCO salue des «avancées» dans les pourparlers en Suisse entre Kinshasa et le groupe AFC/M23

20 Avril 2026
Radio France Internationale

En Suisse, les délégations de Kinshasa et de l'AFC/M23 semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Réunies à Montreux du 13 au 17 avril dans le cadre du processus de Doha, les deux parties ont convenu de favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Des avancées saluées par la Monusco.

Des félicitations, de la satisfaction et des encouragements de la part de la Monusco, qui salue les progrès obtenus à Montreux, entre Kinshasa et l'AFC/M23 pour un meilleur accès humanitaire et un renforcement de la confiance.

La mission de l'ONU, observatrice lors des pourparlers sous médiation qatarienne en Suisse, se réjouit des promesses d'accès à l'aide humanitaire dans l'est du pays, qui doit être « rapide, sûr, durable et sans entrave ».

Elle pousse également les belligérants à prendre toutes les mesures pour rendre effective la libération et l'échange de prisonniers d'ici la semaine prochaine. La Monusco se tient prête à soutenir, logistiquement et techniquement, le suivi du cessez-le-feu. Elle insiste par ailleurs sur des conditions préalables : l'arrêt du recours à des drones offensifs et du brouillage des GPS et la garantie de pouvoir utiliser les aéroports et l'espace aérien en toute sécurité.

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Car plusieurs désaccords subsistent entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle. Les membres de ce dernier demandent, notamment, la levée des condamnations à mort visant certains de ses membres et la réouverture des banques dans les zones tombées sous son contrôle.

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