Afrique: MASA 2026 - Une pluie de récompenses pour une scène africaine en pleine effervescence

La 14e édition du Marché des Arts du Spectacle Africain d'Abidjan s'est achevée en apothéose ce samedi 18 avril 2026, au Palais de la Culture de Treichville, après une semaine d'intenses activités culturelles débutée le 11 avril.

Entre performances scéniques, compétitions artistiques et célébration de la créativité africaine, cette édition a tenu toutes ses promesses en révélant et consacrant de nombreux talents.

Point d'orgue de cette clôture, le prestigieux Prix Henriette Dagri Diabaté a été décerné à Soukeina Young. Artiste à la voix singulière, à la croisée de la poésie, de la performance et de l'engagement, elle a su captiver le public par des récits à la fois intimes et universels. Sa présence scénique, intense et habitée, ainsi que la portée de son message artistique, lui ont valu cette distinction qui célèbre les parcours féminins inspirants dans le champ culturel. Une reconnaissance méritée pour une artiste en pleine ascension.

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Dans la catégorie des jeunes talents numériques, le Concours Jeunes Créateurs de Contenus a également livré son verdict. Le Grand Prix a été remporté par Marie-Pascale Obre, tandis que le Prix Tourisme est revenu à Mally la Slameuse. Ces distinctions mettent en lumière l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs africains, capables de raconter le continent avec modernité et créativité à travers les outils digitaux.

Le jury du Prix CEDEAO Humour/Slam a, pour sa part, distingué des artistes qui font vibrer les scènes africaines. Le Prix CEDEAO Humour a été attribué à Fifi Detchoukouni, saluée pour la qualité et l'impact de sa performance. Le Prix CEDEAO Slam est revenu à Noferim A, dont la force des textes et la profondeur de l'expression ont marqué les esprits.

Autre distinction majeure de cette édition, le Prix du Meilleur Critique d'Art a été remporté par Alex Abou. Son regard aiguisé, la pertinence de ses analyses et sa contribution à la valorisation des oeuvres artistiques ont été unanimement salués par le jury.

La scène urbaine n'a pas été en reste avec le MASA Scène Décalée, qui a révélé toute l'énergie des jeunes talents abidjanais. Le groupe U18 de Marcory s'est adjugé la première place, suivi de LMPG de Yopougon, Dashboy'z Empire d'Adjamé et Les Rois Légendaires d'Abobo. Une compétition qui illustre la vitalité et la créativité débordante de la jeunesse ivoirienne.

Au Village Zouglou, le Battle Wôyô a offert un spectacle riche en émotions. Le groupe Les Titans a décroché le premier prix, devant Tout Terrain Gazeur, dans une ambiance survoltée, témoignant de la richesse du zouglou et de ses expressions dérivées.

Enfin, la cérémonie de clôture s'est déroulée sous haute sécurité, grâce au dispositif déployé par la Police nationale, garantissant le bon déroulement de l'événement au Palais de la Culture.

Au-delà de la reconnaissance artistique, les différentes distinctions décernées lors de cette 14e édition du Marché des Arts du Spectacle Africain d'Abidjan s'inscrivent comme de véritables tremplins de carrière. Dans un contexte où le MASA rassemble plus de 2 000 artistes et attire des centaines de programmateurs venus du monde entier, ces distinctions constituent un levier stratégique pour l'essor des talents africains

Le MASA 2026 referme ainsi ses portes sur une édition riche en émotions, confirmant une fois de plus Abidjan comme une capitale incontournable des arts et de la culture en Afrique.