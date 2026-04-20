Sénégal: À Dahra Djolof - El Malick Ndiaye fait des courses hippiques un moteur de développement local

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé ce dimanche 19 avril le Grand Prix de l'institution parlementaire, organisé par le Comité national de gestion des courses hippiques. L'événement s'est tenu à Dahra Djolof, ville natale du président de l'institution et haut lieu de la tradition hippique sénégalaise.

La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des députés ainsi que des autorités administratives et territoriales, venues célébrer une discipline profondément ancrée dans le patrimoine culturel du pays.

Au terme d'une compétition disputée et de haut niveau, le cheval Moubarack s'est imposé, confirmant la vitalité et la qualité des courses hippiques nationales. L'épreuve, marquée par l'engagement des participants, a pleinement répondu aux attentes du public.

Dans son allocution, El Malick Ndiaye a réaffirmé son attachement à la promotion du sport équestre, qu'il considère comme un pilier de l'identité culturelle sénégalaise. Selon lui, les courses hippiques dépassent le cadre du sport pour incarner une expression vivante du patrimoine, véhiculant des valeurs essentielles telles que la discipline, le courage, l'endurance et la recherche de l'excellence.

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Le Président de l'Assemblée nationale a également plaidé pour un engagement accru de l'État en faveur du secteur. Il a notamment évoqué la nécessité d'une meilleure organisation des filières, de la modernisation des infrastructures, ainsi que d'un encadrement renforcé des acteurs.

Insistant sur le potentiel économique de la discipline, il a souligné que les courses hippiques peuvent constituer un véritable levier de développement local. À ses yeux, ce secteur est en mesure de générer des emplois, de dynamiser les territoires et d'offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse sénégalaise.