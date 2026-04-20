Sénégal: Thiaroye Azur - Une saisie record de faux billets estimée à plus de 6 milliards FCFA

Les services douaniers sénégalais ont réalisé un coup de filet d'envergure dans la lutte contre le faux monnayage. La Brigade mobile des Douanes de Pikine, relevant de la Subdivision de Dakar-Extérieur, a annoncé avoir saisi, le 15 avril 2026, une importante quantité de faux billets d'une contrevaleur totale estimée à 6 milliards 24 millions de francs CFA.

L'opération s'est déroulée aux environs de 17 heures à Thiaroye Azur, en périphérie de Dakar. Au total, 35 000 coupures ont été interceptées, dont 15 000 billets de 500 euros et 20 000 billets de 100 dollars. Selon les Douanes, il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée par leurs unités dans le domaine du faux monnayage.

Cette intervention est le fruit d'un travail de terrain minutieux qui s'est étalé sur près de deux semaines. Les agents ont mené des opérations de renseignement, de surveillance et de filature, permettant d'identifier et d'appréhender le suspect dans une auberge où devait se dérouler le « lavage » des billets, une technique souvent utilisée dans les réseaux de faussaires.

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Le principal mis en cause, de nationalité sénégalaise, se présentait comme guérisseur traditionnel. D'après les premiers éléments de l'enquête, il appartiendrait à un réseau opérant entre le Sénégal et un pays voisin, confirmant le caractère transnational de ce type de criminalité.

À travers cette opération, l'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre les crimes économiques et financiers, en particulier le faux monnayage, qui constitue une menace pour la stabilité des systèmes financiers.

L'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau impliqué.