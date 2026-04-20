Togo: Renforcement de la coopération avec l'UE

19 Avril 2026
Togonews (Lomé)

En marge de la réunion de haut Niveau sur la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel, le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu samedi João Gomes Cravinho, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel.

Au-delà du Sahel, les deux responsables ont évoqué la coopération bilatérale, avec des perspectives prometteuses dans plusieurs secteurs stratégiques.

"Nous sommes en train de bâtir de nouvelles possibilités de partenariat très intéressantes", a souligné João Gomes Cravinho, citant les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'agrobusiness et les réformes sécuritaires comme axes prioritaires.

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