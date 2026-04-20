Tunisie: L'hôpital Mongi Slim lance la plateforme numérique de déclaration des naissances

L'établissement hospitalier Mongi Slim de La Marsa franchit une étape décisive dans la modernisation des services publics. En lançant officiellement l'exploitation de la Plateforme Nationale de Déclaration des Naissances (PNDN), l'hôpital s'inscrit dans une dynamique de simplification administrative sans précédent, visant à placer le citoyen au coeur de la transition numérique.

Cette initiative, dont les détails ont été relayés par le Centre d'informatique du ministère de la Santé, constitue une première phase expérimentale. Ce projet pilote de numérisation du parcours de naissance a vocation à s'étendre rapidement, avec une généralisation prévue à l'ensemble des structures de santé du territoire national.

Une identité numérique dès le premier cri

L'innovation majeure de cette plateforme réside dans l'instantanéité. Désormais, chaque naissance fait l'objet d'un enregistrement numérique immédiat, grâce à une interconnexion directe avec les systèmes nationaux. Ce dispositif permet l'attribution automatique d'un identifiant de santé au nouveau-né dès ses premiers instants de vie, sécurisant ainsi son parcours médical futur.

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Pour les professionnels de santé, ce changement de paradigme représente un gain de temps considérable. En automatisant des tâches autrefois chronophages, le personnel peut désormais accélérer les procédures de déclaration tout en garantissant une précision absolue des données. Cette rigueur permet d'éliminer les erreurs administratives et d'assurer une identité numérique fiable dès le départ.

Cap sur l'horizon 2026

Cette avancée n'est qu'un maillon d'une stratégie plus vaste portée par le ministère de la Santé. Les autorités travaillent activement à la refonte numérique des hôpitaux publics, avec une accélération prévue pour l'année 2026. L'objectif est ambitieux : intégrer pleinement l'identifiant national de santé et achever la dématérialisation des dossiers médicaux scolaires et universitaires. À travers ces réformes, la Tunisie pose les jalons d'un système de santé interconnecté, plus agile et résolument tourné vers l'avenir.