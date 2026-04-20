Tunisie: Budget 2027 - Le pays serre la vis et limite les recrutements

Le projet de budget de la Tunisie pour l'année 2027 prévoit de limiter la progression des dépenses de fonctionnement à 3 % au maximum par rapport à 2026, tout en imposant aux structures publiques des programmes opérationnels destinés à réduire la consommation d'énergie, d'eau et de carburants.

Ces orientations figurent dans la circulaire n°2 datée du 14 avril 2026, adressée par la présidence du gouvernement aux ministres et secrétaires d'État en vue de préparer les grandes lignes du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. Le document confirme également la volonté du gouvernement de poursuivre le soutien aux catégories à revenu limité ainsi qu'à la classe moyenne, tout en engageant une révision du système de compensation afin d'en améliorer l'efficacité et de mieux cibler les bénéficiaires.

Priorité à la stabilité économique et à la souveraineté nationale

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Selon la circulaire, le projet de budget 2027 s'inscrit dans une nouvelle approche rompant avec les schémas traditionnels de gestion des ressources publiques. Le gouvernement affirme vouloir renforcer la résilience de l'économie nationale face aux crises internationales et consolider la souveraineté nationale, en s'appuyant sur la valorisation des ressources internes et le développement des secteurs à forte valeur ajoutée. Le texte précise que le budget 2027 constitue une étape opérationnelle majeure dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

L'État entend ainsi stimuler les moteurs de croissance, encourager la création de richesse et améliorer la compétitivité de l'économie tunisienne.

Sécurité alimentaire, hydrique et énergétique au premier plan

La notion de sécurité apparaît comme un axe central des orientations budgétaires. Le gouvernement place parmi ses priorités la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique et la sécurité énergétique. Dans cette perspective, la circulaire appelle à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et à généraliser les technologies agricoles intelligentes afin de faire face à la rareté des ressources en eau. Sur le plan social, le document insiste sur la consécration du principe d'égalité des chances et sur le renforcement de la justice sociale.

Le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir les ménages modestes et la classe moyenne, tout en poursuivant la réforme du système de compensation afin de garantir une meilleure orientation des aides publiques. La circulaire comprend également des orientations explicites en faveur de la réforme du système de sécurité sociale et de la santé publique, en application du droit constitutionnel à une couverture sociale universelle.

Encadrement strict de la masse salariale

Au niveau des équilibres financiers, le gouvernement annonce de nouvelles mesures de maîtrise de la masse salariale et des dépenses courantes. Les recrutements dans la fonction publique seront exclusivement orientés vers les secteurs jugés prioritaires et vitaux. Le texte fixe également un plafond pour les promotions ordinaires, qui ne devra pas dépasser 40 %.

La présidence du gouvernement rappelle, dans la circulaire, que la masse salariale avait atteint en 2020 un niveau record de 16,1 % du produit intérieur brut, ce qui a nécessité l'adoption de mécanismes de régulation. Pour 2027, la politique salariale devra concilier stabilité financière, amélioration de la qualité des services publics, maintien du rôle social de l'État en matière d'emploi et lutte contre le chômage.

Mobilité des agents et rationalisation des recrutements

Le document met aussi l'accent sur la réaffectation des ressources humaines à travers ce qu'il qualifie de mobilité fonctionnelle. Cette mesure vise à transférer les agents des secteurs disposant d'un surplus d'effectifs vers les administrations confrontées à des besoins réels, afin de limiter les recrutements supplémentaires. Les futurs recrutements devront, par ailleurs, cibler en priorité les compétences liées à la transformation numérique ainsi qu'aux secteurs stratégiques.

Investissement public : priorité aux projets bloqués dans les régions

La circulaire accorde une place importante à l'investissement public, considéré comme un levier essentiel du développement régional. Elle appelle à donner la priorité aux projets en cours de réalisation ainsi qu'aux projets suspendus ou retardés dans les différentes régions, notamment les infrastructures ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Le gouvernement insiste également sur la nécessité de garantir la maturité des nouveaux projets avant leur inscription budgétaire.

Ainsi, aucun nouveau projet ne pourra être intégré sans études techniques et financières finalisées ni sans règlement préalable des situations foncières. Cette approche vise à accélérer l'exécution des projets publics et à éviter le gaspillage des fonds de l'État. À titre de rappel, les dépenses d'investissement prévues dans le budget actuel s'élèvent à 6,36 milliards de dinars, soit près de 10 % du total des dépenses budgétaires.

Fin des projets fictifs et meilleure gouvernance

Le texte annonce clairement la fin de la pratique consistant à inscrire dans le budget des projets insuffisamment préparés ou non réalisables. La priorité absolue sera accordée à l'achèvement des projets en souffrance, notamment dans les régions de l'intérieur, afin de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l'administration à concrétiser les engagements publics. La circulaire recommande également de privilégier l'entretien des infrastructures existantes, des bâtiments publics et des équipements déjà acquis, plutôt que l'achat systématique de nouveaux matériels.

Le projet de budget 2027 introduit également une dimension environnementale plus marquée. Les administrations publiques seront appelées à installer des équipements économes en énergie, à développer l'usage de l'énergie solaire et à renforcer les mesures de sobriété énergétique. Le document prévoit aussi la généralisation du système de géolocalisation GPRS pour les véhicules administratifs, afin de mieux contrôler leur utilisation et de réduire la consommation de carburants.

En matière de ressources hydriques, la circulaire encourage la collecte et la valorisation des eaux de pluie dans les établissements publics, dans un contexte de stress hydrique persistant.

Nouvelle méthode d'élaboration du budget

Pour la première fois, le gouvernement annonce l'adoption d'une approche ascendante dans la préparation du budget. Cette méthode associera les conseils locaux et régionaux à la définition des priorités de développement. Parallèlement, la gestion budgétaire par objectifs sera généralisée et des plateformes numériques, dont le système « Amad », seront mobilisées pour assurer un suivi plus précis et plus transparent de l'exécution budgétaire.

Calendrier officiel de préparation de la loi de finances 2027

La circulaire fixe plusieurs échéances pour l'élaboration du budget de l'année prochaine. Le 15 juin 2026 constitue la date limite pour la transmission, par les ministères, de leurs propositions budgétaires. La fin du mois d'août 2026 a été retenue pour l'achèvement des discussions sectorielles avec le ministère des Finances.

L'objectif est de permettre la transmission du projet de loi de finances à l'Assemblée des représentants du peuple ainsi qu'au Conseil national des régions et des districts avant le 15 octobre, conformément aux délais constitutionnels. En conclusion, la présidence du gouvernement appelle l'ensemble des structures publiques à respecter les délais légaux et constitutionnels et à contribuer à la mise en place d'un nouveau modèle de développement plus équitable, garantissant à la fois la continuité du service public et la stabilité des finances de l'État.