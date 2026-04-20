Libye: Les échanges commerciaux en hausse de 11 % en 2025

L'axe économique Tunis-Tripoli confirme sa vitalité. Selon les dernières statistiques communiquées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont bondi de 11 % au cours de l'exercice 2025 par rapport à l'année précédente.

Cette progression porte la valeur globale des transactions à 2 892 millions de dinars, dont une part prépondérante de 2 469 millions de dinars est issue des exportations tunisiennes vers le voisin libyen.

Une offre tunisienne diversifiée et compétitive

Le paysage des exportations tunisiennes se dessine autour de piliers industriels solides. Le secteur des industries mécaniques et électriques domine largement le tableau en s'adjugeant 37,2 % du volume exporté. Il est suivi de près par les industries diverses à hauteur de 35,5 %, tandis que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire complète ce podium avec 27,3 %. Parmi les produits phares qui s'imposent sur le marché libyen figurent notamment le ciment Portland, les composants de machines de forage, les produits d'hygiène, ainsi que les aliments pour bétail et l'huile de maïs.

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Tripoli, carrefour de la coopération bilatérale

C'est dans ce climat de reprise que la Tunisie marque sa présence à la 52ème édition de la Foire internationale de Tripoli, organisée du 16 au 21 avril 2026. Sous la bannière nationale « Made in Tunisia », le pavillon tunisien, orchestré par le CEPEX en étroite coordination avec les services diplomatiques et commerciaux à Tripoli, sert de vitrine au savoir-faire local. Cette édition accueille plus de 400 entreprises locales et étrangères issues de 15 pays, dont l'Égypte, l'Italie et l'Indonésie.

L'événement a été l'occasion de sceller de nouvelles alliances stratégiques pour l'avenir. Une convention de partenariat a ainsi été signée entre la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Nord-Est et son homologue de Zliten, visant à fluidifier les mécanismes de travail commun. Parallèlement, la CCI de Bizerte a concrétisé un accord de jumelage avec la CCI de Hilal Al-Assima, prolongeant les engagements pris en 2022 pour stimuler l'investissement entre la région du nord-est tunisien et la municipalité libyenne de Janzour.

Perspectives et réseautage institutionnel

Au-delà des accords officiels, la foire a favorisé des rencontres professionnelles directes entre opérateurs économiques des deux nations. Ces sessions de networking, supervisées par la représentation commerciale tunisienne, ouvrent la voie à des partenariats plus vastes et à une exploration accrue des opportunités de marché.

La participation tunisienne se distingue cette année par un panel de neuf entreprises exportatrices spécialisées dans l'agroalimentaire, les compléments nutritionnels, la céramique et les services. Ce déploiement est soutenu par une présence institutionnelle forte, incluant notamment le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits), confirmant la volonté de la Tunisie de maintenir son rang de partenaire économique privilégié pour la Libye.