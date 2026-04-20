Tunisie: Budget 2027 - Fin des projets fictifs dans les finances publiques

Le gouvernement tunisien a annoncé, dans les orientations du projet de budget 2027, la fin de l'inscription de projets fictifs ou insuffisamment préparés dans les finances publiques, en imposant de nouvelles conditions strictes avant toute intégration budgétaire.

Selon la circulaire n°2 du 14 avril 2026, aucun nouveau projet ne pourra être inscrit sans études techniques et financières finalisées, ni sans règlement préalable des situations foncières. Cette mesure vise à renforcer la crédibilité de l'investissement public, accélérer l'exécution des projets et éviter le gaspillage des ressources de l'État. Le document accorde, en parallèle, une priorité absolue à l'achèvement des projets suspendus ou retardés dans les régions, notamment ceux ayant un impact direct sur les conditions de vie des citoyens.

Le gouvernement considère que la relance de ces chantiers permettra de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l'administration à concrétiser ses engagements. La circulaire recommande en outre de privilégier la maintenance des bâtiments publics et des équipements existants plutôt que l'acquisition systématique de nouveaux matériels. Cette orientation s'inscrit dans une logique de meilleure gouvernance des investissements publics et de rationalisation des dépenses.