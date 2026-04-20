Tunisie: 21 334 véhicules écoulées sur le marché tunisien fin mars - Les marques asiatiques dominent les ventes

Le secteur automobile tunisien affiche une santé vigoureuse en ce début d'année 2026. Avec plus de 21 000 immatriculations enregistrées à la fin du premier trimestre, le marché confirme sa reprise malgré la montée en puissance persistante de l'importation parallèle.

L'embellie est chiffrée. Selon les dernières données de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, le marché a absorbé 21 334 nouveaux véhicules entre janvier et mars, une progression notable par rapport aux 17 441 unités écoulées durant la même période l'an dernier. Cette dynamique profite en premier lieu aux concessionnaires officiels, qui voient leurs ventes bondir de 22 % pour atteindre 14 465 transactions. Toutefois, le marché parallèle ne faiblit pas et croît même plus rapidement que le réseau formel, avec une hausse de 23,1 % et près de 6 900 véhicules ayant trouvé preneurs hors des circuits traditionnels.

Un podium exclusivement asiatique

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L'analyse des parts de marché révèle une domination sans partage des constructeurs asiatiques qui verrouillent les trois premières places du classement général. La marque sud-coréenne Hyundai maintient son leadership avec 11,63 % de parts de marché, talonnée par le japonais Isuzu, solide deuxième avec 9,23 %. Kia complète ce trio de tête avec une part de 7,38 %. Face à cette hégémonie, les constructeurs français Peugeot et Citroën tentent de résister et se maintiennent aux quatrième et cinquième rangs, captant environ 6 % des ventes chacun.

La voiture populaire et l'ascension chinoise

Le segment des voitures populaires, hautement stratégique pour le pouvoir d'achat des Tunisiens, fait l'objet d'une concurrence acharnée. Si la Hyundai Grand i10 et la Renault Kwid se livrent un duel serré en tête des ventes, c'est la percée de la marque chinoise Chery qui retient l'attention des observateurs. Avec son modèle Tiggo 1X, le constructeur a multiplié ses volumes de vente par sept en un an, passant de 60 à 453 unités, illustrant parfaitement la confiance croissante des consommateurs envers les technologies venues de Chine.

Isuzu, maître incontesté de l'utilitaire

Le segment des véhicules commerciaux connaît également une croissance à deux chiffres. Sur ce terrain, la suprématie d'Isuzu est écrasante. Avec une part de marché dépassant les 31 %, la marque japonaise a presque triplé ses volumes par rapport à l'année précédente. Elle devance largement Fiat et Peugeot, qui se partagent les restes d'un marché utilitaire de plus en plus concentré.

Les voitures de tourisme confirment la tendance

Enfin, le segment des voitures de tourisme n'échappe pas à la règle avec une hausse des ventes de 24,3 %. Là encore, les données confirment la préférence des Tunisiens pour les motorisations asiatiques. Hyundai et Kia dominent les débats, tandis que Chery parvient désormais à devancer des acteurs historiques comme Renault sur le marché des véhicules de tourisme, marquant ainsi un tournant symbolique dans la hiérarchie automobile en Tunisie.