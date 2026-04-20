Tunisie: un jeune homme attiré dans une zone boisée puis agressé au couteau au Djebel Lahmar

Un individu a été interpellé par la brigade de police judiciaire d'El Omrane pour avoir agressé un jeune homme à l'arme blanche, après l'avoir contraint à le suivre vers une zone boisée du Djebel Lahmar.

Selon les premières investigations, les faits se seraient déroulés avant-hier. Le suspect aurait menacé la victime afin de l'emmener dans un chemin isolé en milieu forestier, avant de l'attaquer à l'aide d'un couteau et de lui porter plusieurs coups. Les enquêteurs ont établi que l'agression serait liée à un différend antérieur entre les deux parties, qui aurait dégénéré en acte de violence. Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en garde à vue du suspect. Une procédure judiciaire a été engagée en vue de sa présentation devant la justice.