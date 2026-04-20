Tunisie: Investissements touristiques - La Kasbah active un mécanisme de déblocage direct des projets

La présidence du gouvernement a réaffirmé, lors d'une réunion consacrée aux grands projets tenue hier samedi à la Kasbah, la priorité accordée à l'accélération des investissements, dont dans les secteurs du tourisme et du para-tourisme, considérés comme des moteurs essentiels de croissance et de création d'emplois.

Dans ce cadre, il a été rappelé que l'adresse électronique investissement@pm.gov.tn, opérationnelle depuis décembre 2025, est mise à la disposition des porteurs de projets et des citoyens afin de signaler tout blocage, retard ou irrégularité entravant la réalisation d'un investissement. Ce mécanisme couvre l'ensemble des niveaux de l'administration, central, régional et local, et permet l'envoi de dossiers complets accompagnés des pièces justificatives et des coordonnées du demandeur.

Les projets touristiques, souvent confrontés à des contraintes administratives ou à des délais d'instruction, figurent parmi les principaux bénéficiaires attendus de ce dispositif, qui vise à fluidifier les procédures et à améliorer la compétitivité du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la même réunion, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de renforcer la réactivité de l'administration face aux difficultés rencontrées par les investisseurs. Elle a rappelé que tous les responsables publics, sans distinction de niveau, sont appelés à servir les citoyens, à simplifier les démarches et à garantir un traitement rapide des dossiers, en particulier ceux liés aux investissements structurants dans le tourisme. Cette orientation s'inscrit dans une stratégie visant à améliorer le climat des affaires et à soutenir les projets touristiques, dans un contexte où le secteur demeure un pilier stratégique de l'économie nationale.