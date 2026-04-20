Afrique: Match de gala du CAD - Quand Abidjan vibre au rythme du sport et de l'unité nationale

Le Lycée Classique d'Abidjan a vécu, ce dimanche 19 avril 2026, un moment d'exception à l'occasion du match de gala organisé par le Club des Amis du Dimanche (CAD). Transformé en véritable creuset de convivialité et de fraternité, l'établissement a accueilli un événement qui a transcendé le simple cadre sportif pour devenir un puissant symbole de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

Dès les premières heures, une ambiance chaleureuse et fédératrice s'est installée, réunissant passionnés de sport, personnalités influentes et citoyens venus célébrer les valeurs essentielles portées par cette initiative. Discipline, solidarité, esprit d'équipe et dépassement de soi ont ainsi été magnifiquement illustrés au fil de cette rencontre.

Point fort de la journée, un hommage appuyé a été rendu au Ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, salué pour son engagement constant en faveur du développement du sport en Côte d'Ivoire. Très proche des acteurs du terrain, il a profité de cette tribune pour lancer un appel fort à l'endroit de ses concitoyens : faire du sport une habitude quotidienne, essentielle à la santé et au bien-être. Il a également exprimé son souhait de voir ce type d'initiatives se multiplier à travers toutes les régions du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement a également enregistré la présence de figures emblématiques, témoignant de l'intérêt grandissant pour les actions citoyennes à fort impact social. Parmi elles, Didier Drogba, icône du football africain, Stéphane Eholié, ainsi que Éric Taba. Leur participation a renforcé l'éclat de cette journée placée sous le signe du partage et de l'unité.

Sur le plan sportif, le spectacle a été à la hauteur des attentes. Dans une rencontre rythmée et disputée, les Bleus de Kouamé Bi Iritié ont pris le dessus sur les Rouges de Stéphane Eholié, s'imposant sur le score de 3 buts à 1, sous l'arbitrage de Zico. Les actions de jeu, mêlant technicité et fair-play, ont suscité l'enthousiasme du public, venu nombreux.

Au-delà du résultat, c'est surtout l'esprit qui a marqué les esprits. Dans une atmosphère festive et engagée, joueurs et spectateurs ont vibré à l'unisson, confirmant que le sport demeure un puissant vecteur de paix, de rapprochement et d'unité nationale.

À travers cette initiative réussie, le Club des Amis du Dimanche s'impose comme un acteur engagé dans la promotion des valeurs citoyennes, en parfaite adéquation avec la vision des autorités ivoiriennes : faire du sport un levier durable de développement humain et de cohésion sociale.