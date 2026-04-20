Afrique: Botro - Un lycée agricole d'excellence au coeur d'un partenariat international pour l'autosuffisance alimentaire

Le développement agricole ivoirien aborde une nouvelle étape avec la mise en place du Champ-École du Lycée Professionnel Sectoriel de Formation aux Métiers Agricoles (LPS) de Botro, situé à 40 kilomètres de Bouaké. Ce dimanche 19 avril 2026, ce site stratégique a été présenté à plusieurs partenaires de premier plan, dont Simon Seroussi, Olivia Hantz et Kim Sandjun.

Fruit du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), ce projet bénéficie d'un appui technique majeur de l'État d'Israël, reconnu mondialement pour son expertise agricole. Au coeur de cette collaboration, l'installation d'un système d'irrigation de pointe basé sur la micro-irrigation de précision, plus connue sous le nom de goutte-à-goutte. Cette technologie innovante permet d'acheminer directement l'eau et les nutriments aux racines des plantes, avec une économie d'eau pouvant atteindre 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Le LPS de Botro se distingue ainsi comme un véritable creuset de coopération internationale. La France assure le financement des infrastructures, Israël apporte son savoir-faire technologique, la République de Corée, à travers la KOICA, pourrait renforcer le volet technologique, tandis que le Programme alimentaire mondial interviendra dans la gestion du système de production, notamment pour contribuer à l'alimentation des élèves.

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Au-delà de sa dimension éducative, ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse portée par le gouvernement ivoirien : faire de l'agriculture un levier d'autosuffisance alimentaire et de création d'emplois. « Notre ambition est de reproduire ce modèle à travers tout le pays », a-t-il été souligné, saluant au passage l'engagement des partenaires.

Premier lycée agricole du dispositif de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP), le LPS de Botro se veut un laboratoire d'innovations techniques et technologiques. Il répond aux enjeux majeurs du secteur, notamment l'amélioration de la productivité, l'adaptation au changement climatique et la professionnalisation des acteurs agricoles.

Prévu pour ouvrir ses portes dans les prochains mois, l'établissement proposera des formations diversifiées, allant du maraîchage à la mécanisation agricole, en passant par l'installation et la maintenance des systèmes d'irrigation, ainsi que la valorisation locale des produits agricoles.

À Botro, se dessine ainsi un modèle novateur d'éducation et de production agricole, symbole d'une Côte d'Ivoire résolument tournée vers un avenir durable et prospère.