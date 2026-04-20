Gabon: La campagne de l'OPDAD lancée par la Première Dame du Gabon

17 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

L'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD) a été lancée ce vendredi 17 avril 2026 par Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, à l'occasion de la Journée nationale de la Femme gabonaise. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs Premières Dames venues pour l'occasion, en présence du président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le leadership de la femme gabonaise s'exprime une fois de plus à travers Zita Oligui Nguema qui a lancé L'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD) à Libreville. « Renforcer la résilience des femmes et des jeunes filles face aux changements climatiques » est le thème retenu pour cette cérémonie qui a pour entre autres objectifs, de donner une plue-value à la femme. C'est ici l'expression du leadership.

L'événement qui a eu lieu dans la capitale gabonaise est un fait marquant qui s'est déroulé sous le haut patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. « C'est un signal fort de confiance envers le Gabon. Je suis ici pour témoigner à toutes ces Premières dames d'Afrique le soutien de la République gabonaise », fera t-il savoir lors de cette cérémonie.

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La Première Dame Zita Oligui Nguema quant à elle, met en évidence, non seulement son engagement en faveur des causes féminines et sociales, mais surtout, rappelle à toutes fins utiles, les raisons de cet événement du 17 avril. « Le 17 avril n'est pas une date ordinaire au Gabon. Cette journée est un acte de reconnaissance nationale, en hommage au courage et à l'engagement de ces femmes qui ont bâti le Gabon d'hier et inspirent celui d'aujourd'hui », a-t-elle évoqué.

Poursuivant ses propos, l'épouse du Chef de l'Etat gabonais n'a eu de cesse de mettre en évidence, l'idée du courage, de l'abnégation, de sacrifice, de solidarité. « La résilience et la stabilité se construisent dans la coopération », comme pour dire, il faut tenir bon, le meilleur est à venir.

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