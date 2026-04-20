Tunisie: Recrutements, promotions, mobilité - Ce qui change dans la fonction publique en 2027

Le gouvernement tunisien prévoit, dans le cadre du projet de budget 2027, un encadrement renforcé de la masse salariale de la fonction publique, avec des recrutements limités aux secteurs prioritaires et un plafonnement des promotions ordinaires à 40 %.

Ces mesures figurent dans la circulaire n°2 du 14 avril 2026 relative à la préparation du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. Selon le document, les nouvelles embauches seront exclusivement orientées vers les domaines jugés stratégiques et vitaux, afin de répondre aux besoins essentiels de l'administration tout en maîtrisant les charges salariales. Le gouvernement insiste également sur la nécessité de cibler les compétences liées à la transformation numérique et aux secteurs à forte priorité nationale.

Parallèlement, la circulaire introduit le principe de mobilité fonctionnelle, consistant à transférer des agents des structures disposant d'un excédent d'effectifs vers celles confrontées à un manque de ressources humaines. Cette orientation vise à limiter les recrutements supplémentaires et à optimiser l'utilisation des effectifs existants.

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La présidence du gouvernement rappelle que la masse salariale avait atteint en 2020 un niveau record de 16,1 % du produit intérieur brut, ce qui justifie, selon elle, la poursuite des efforts de rationalisation. Pour 2027, la politique salariale devra concilier stabilité financière, amélioration des services publics, soutien à l'emploi et maîtrise des équilibres budgétaires.