Tunisie: Nouvelle méthode d'élaboration du budget 2027

Le gouvernement tunisien introduira, pour la préparation du budget 2027, une nouvelle méthode d'élaboration fondée sur une approche ascendante associant les structures locales et régionales à la définition des priorités publiques.

Cette orientation figure dans la circulaire n°2 du 14 avril 2026 relative à la préparation du prochain budget de l'État. Selon le document, les conseils locaux et régionaux seront appelés à contribuer à l'identification des besoins et des projets prioritaires, dans le but de rapprocher la décision budgétaire des réalités territoriales. Le gouvernement estime que cette démarche permettra une meilleure répartition des investissements et une réponse plus adaptée aux attentes des différentes régions.

Parallèlement, la gestion budgétaire par objectifs sera généralisée à l'ensemble des structures publiques afin d'améliorer la performance de la dépense publique. La circulaire prévoit également le renforcement des outils numériques de suivi, notamment à travers la plateforme « Amad », destinée à assurer un contrôle plus précis et plus transparent de l'exécution budgétaire. Cette réforme marque une évolution dans la gouvernance financière de l'État, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité de l'action publique et la transparence dans la gestion des finances nationales.