Ethiopie: Semaine de rayonnement stratégique de l'Éthiopie

Addis-Abeba — La deuxième semaine d'avril 2026 a constitué un moment charnière pour l'Éthiopie, marqué par une dynamique encourageante dans les domaines du développement, de la diplomatie et de la sécurité nationale.

Des réunions de haut niveau tenues à Addis-Abeba aux projets d'infrastructures transformateurs dans les hauts plateaux d'Arsi, le pays a affirmé une orientation nette : celle d'une nation résolue à progresser, tout en s'adaptant à un environnement régional et international complexe.

Un moteur de progrès dans les hauts plateaux

Parmi les événements majeurs de la semaine figure l'inauguration du parc éolien d'Assela par le Premier ministre Abiy Ahmed. Implantée dans les hauts plateaux venteux d'Arsi, cette installation injecte 100 mégawatts d'énergie renouvelable dans le réseau électrique national.

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Réalisé en collaboration avec le Danemark, ce projet d'un montant de 145 millions d'euros comprend 29 turbines de dernière génération et illustre l'accélération de la transition énergétique vers des sources propres.

Avec une capacité nationale désormais proche de 10 000 mégawatts -- contre environ 4 000 auparavant --, cette réalisation reflète à la fois ambition stratégique et avancées tangibles.

Au-delà de son apport technique, ce parc éolien revêt une dimension symbolique dans la perspective de la COP32 que l'Éthiopie accueillera en 2027.

Il renforce ainsi la position du pays comme acteur émergent de la croissance résiliente face au changement climatique en Afrique.

Une diplomatie riche d'histoire et de stratégie

L'intense activité diplomatique de la semaine a mis en évidence le rôle central de l'Éthiopie en tant que carrefour continental. Le président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, a effectué une visite officielle à Addis-Abeba, soulignant les liens entre deux nations africaines historiquement indépendantes.

Reçu par le Premier ministre au Palais national, le dirigeant libérien a allié symbolisme et perspectives de coopération. Les échanges ont porté sur la transformation numérique, la coopération en matière de défense et le développement agricole.

Les avancées éthiopiennes dans des secteurs comme l'intelligence artificielle et les infrastructures numériques sécurisées ont particulièrement retenu l'attention, illustrant l'intérêt croissant pour la souveraineté technologique en Afrique.

Dans le même temps, des discussions de haut niveau ont eu lieu entre le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et son homologue du Portugal, Paulo Rangel, confirmant la volonté d'élargir les partenariats au-delà du continent africain.

Réformes économiques sur la scène mondiale

Le parcours économique de l'Éthiopie a également été au centre de l'attention lors des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une délégation dirigée par le ministre des Finances, Ahmed Shide, y a présenté les réformes engagées aux partenaires internationaux.

Ce programme, axé sur la rigueur budgétaire, la libéralisation financière et les ajustements structurels, a été décrit comme un processus en cours produisant déjà des résultats concrets.

Les discussions ont également mis en avant l'importance du financement climatique, l'Éthiopie plaidant pour un appui renforcé aux pays à faible revenu confrontés aux défis conjoints du développement et de la durabilité environnementale.

Ces échanges ont réaffirmé la détermination du pays à contribuer activement à l'élaboration de mécanismes économiques inclusifs à l'échelle mondiale.

Sécurité et stabilité au coeur des préoccupations

Malgré les avancées enregistrées dans plusieurs domaines, la sécurité nationale est demeurée une priorité majeure.

Le Service national de renseignement et de sécurité a annoncé l'interpellation de 138 individus soupçonnés de liens avec des groupes extrémistes, notamment Al-Shabaab et État islamique.

Menée en coordination avec les forces de défense et la police fédérale, cette opération visait à prévenir des menaces planifiées et à garantir la stabilité, en particulier à l'approche des échéances électorales. Elle met en lumière l'équilibre délicat entre impératifs sécuritaires et continuité démocratique.

Une semaine d'élan et de réalités concrètes

Dans l'ensemble, les événements de la semaine traduisent la poursuite d'un progrès multidimensionnel : expansion des capacités énergétiques, intensification des relations diplomatiques, avancée des réformes économiques et renforcement de la sécurité intérieure.

Toutefois, ces avancées s'inscrivent dans un contexte marqué par des incertitudes régionales et des défis internes persistants qui continuent de tester la résilience et la gouvernance du pays.

La trajectoire de l'Éthiopie, telle qu'elle s'est dessinée cette semaine, ne relève pas d'une narration unique, mais d'une interaction constante entre ambition, complexité et progression continue.