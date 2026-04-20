Tunisie: Sousse - Démantèlement d'un dangereux réseau spécialisé dans le piratage de comptes bancaires étrangers

Les unités de la brigade de la police judiciaire de Sousse-Médina ont porté un coup d'arrêt majeur à une organisation criminelle de haute volée. Spécialisé dans le piratage de comptes bancaires étrangers, ce réseau particulièrement dangereux a été neutralisé lors d'une opération de sécurité minutieusement orchestrée au cœur même de la zone touristique de la ville.

L'affaire a éclaté à la suite de renseignements précis faisant état d'un groupe de jeunes individus s'adonnant à l'infiltration frauduleuse de systèmes bancaires internationaux. Après une phase d'investigations techniques approfondies et une surveillance de terrain rigoureuse, les enquêteurs ont tendu un piège efficace dans l'un des établissements hôteliers de la région. Cette intervention a permis d'appréhender les suspects en flagrant délit.

L'interrogatoire et les premières investigations ont mis à nu un mode opératoire sophistiqué. Les membres de la cellule procédaient à l'infiltration de comptes bancaires appartenant à des ressortissants étrangers avant de transférer des sommes colossales vers leurs propres comptes. Outre le cyber-piratage, le groupe s'adonnait au blanchiment d'argent et à l'escroquerie, utilisant une partie des fonds dérobés pour mener des opérations frauduleuses au préjudice d'une grande enseigne commerciale de la région de Sousse.

La perquisition menée par les forces de l'ordre a révélé un train de vie fastueux et un arsenal technologique impressionnant. Les autorités ont ainsi saisi des voitures de prestige, des motos de grosse cylindrée, ainsi qu'un équipement informatique de pointe comprenant des ordinateurs sophistiqués, des smartphones et des terminaux de paiement électronique. D'importantes sommes d'argent liquide, issues directement des activités de piratage, ont également été confisquées. Sur instruction du ministère public, l'ensemble des protagonistes a été placé en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices.

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