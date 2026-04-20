Tunisie: Coupe de Tunisie-huitièmes de finale - Où passe les matchs en direct?

19 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le rideau se lève aujourd'hui, dimanche 19 avril 2026, sur la seconde partie des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football. Après une première série de rencontres riches en émotions, quatre affiches décisives sont au programme dès 14h00 pour déterminer les derniers qualifiés de ce tour de force.

Au stade Mustapha Ben Jannet, l'Union Sportive Monastirienne accueillera l'Espérance Sportive de Zarzis sous la direction de l'arbitre Nidhal Letaïef. Ce duel, particulièrement attendu par les supporters, bénéficiera d'une retransmission en direct sur la chaîne nationale Watania 1. Parallèlement, le Stade Gabésien se mesurera à l'Étoile Sportive du Sahel dans un choc de générations arbitré par Mahrez Malki. Les passionnés de ballon rond pourront suivre cette confrontation sur les écrans de Watania 2.

Dans le nord du pays, le Club Athlétique Bizertin recevra le Croissant Sportif de M'saken, un match placé sous l'autorité de l'arbitre Fadi Boukhris. Enfin, le Club Sportif Sfaxien partira favori sur sa pelouse face à Jendouba Sport, une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre Walid Hezlil. Le coup d'envoi de l'ensemble de ces joutes sportives est fixé à 14h00, promettant un après-midi de suspense intense sur les pelouses tunisiennes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.