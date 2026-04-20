Tunisie: Coupe de Tunisie-huitièmes de finale - Où passe les matchs en direct?

Le rideau se lève aujourd'hui, dimanche 19 avril 2026, sur la seconde partie des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football. Après une première série de rencontres riches en émotions, quatre affiches décisives sont au programme dès 14h00 pour déterminer les derniers qualifiés de ce tour de force.

Au stade Mustapha Ben Jannet, l'Union Sportive Monastirienne accueillera l'Espérance Sportive de Zarzis sous la direction de l'arbitre Nidhal Letaïef. Ce duel, particulièrement attendu par les supporters, bénéficiera d'une retransmission en direct sur la chaîne nationale Watania 1. Parallèlement, le Stade Gabésien se mesurera à l'Étoile Sportive du Sahel dans un choc de générations arbitré par Mahrez Malki. Les passionnés de ballon rond pourront suivre cette confrontation sur les écrans de Watania 2.

Dans le nord du pays, le Club Athlétique Bizertin recevra le Croissant Sportif de M'saken, un match placé sous l'autorité de l'arbitre Fadi Boukhris. Enfin, le Club Sportif Sfaxien partira favori sur sa pelouse face à Jendouba Sport, une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre Walid Hezlil. Le coup d'envoi de l'ensemble de ces joutes sportives est fixé à 14h00, promettant un après-midi de suspense intense sur les pelouses tunisiennes.