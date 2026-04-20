Tunisie: Le taekwondo tunisien brille aux mondiaux 2026 juniors - L'argent pour Mokrani et le bronze pour Hasnaoui

Médaillé d'argent aux Championnats du monde juniors de taekwondo, organisés à Tashkent (Ouzbékistan), le Tunisien Malek Mokrani (-51 kg) a indiqué que cet exploit est l'aboutissement d'un travail acharné et de beaucoup de sacrifices, soulignant qu'il était déterminé à monter sur le podium, après une précédente participation où la réussite ne lui avait pas souri.

A son retour samedi soir avec la délégation tunisienne à Tunis, il a confié à l'agence TAP que le combat le plus difficile de la compétition fut la finale face à l'Ouzbek Asad Bek Samandarov, précisant que l'avantage du terrain et du public a été déterminant dans la victoire de son adversaire.

Le jeune taekwondoïste estime que cette médaille d'argent constitue une forte source de motivation pour poursuivre ses efforts et viser d'autres succès sur la scène internationale. Son objectif est désormais de monter sur le podium des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 au Sénégal, tout en visant la médaille d'or, afin de se projeter vers une carrière prometteuse chez les seniors. De son côté, Adem Hasnaoui, médaillé de bronze (-59 kg), a indiqué que figurer sur le podium était son principal objectif. Il a expliqué que sa préparation, à la fois intensive et progressive, a contribué à ses bonnes performances durant ce mondial.

Il a toutefois regretté de ne pas avoir pu atteindre la finale, en raison d'une blessure à la cheville survenue lors de sa demi-finale face au Sud-Coréen Ji Woong Ha, ce qui a affecté son rendement. Adressant ses remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu pour atteindre ce niveau, il a indiqué qu'il ambitionne d'emboiter le pas au champion olympique tunisien Firas Gatoussi, qu'il considère comme une référence.L'entraîneur de la

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sélection tunisienne, Aymen Ouertani, s'est réjoui pour sa part des résultats obtenus, soulignant que la participation de 13 athlètes, la récolte de deux médailles et la première place au niveau arabe et africain constituent une performance remarquable pour la Tunisie dans la catégorie des juniors. Il a également mis en avant le niveau élevé de la compétition et l'intensité des combats, tout en saluant la préparation et l'engagement des athlètes, qui ont permis d'atteindre ces résultats mérités.

Selon lui, ces performances étaient attendues au vu de la préparation intensive effectuée, malgré la phase de transition que traverse la fédération, appelant à poursuivre les efforts collectifs pour maintenir cette dynamique, notamment en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Le président de la Fédération tunisienne de taekwondo, Sami Aouni, a estimé quant à lui, que ces résultats confirment la place de cette discipline dans le rayonnement sportif de la Tunisie, rappelant les succès récents enregistrés au tournoi d'Al Fujairah et lors de la Coupe arabe aux Emirats organisés en février dernier (1ère place).

Il a ajouté que ces performances sont à même de redoubler les responsabilités des athlètes, tout en exprimant sa confiance dans le travail du staff technique. La fédération mise, selon lui, sur la formation d'une nouvelle génération capable de suivre les traces des champions olympiques Firas Katoussi, Khalil Jendoubi et Oussama Oueslati. Il a enfin insisté sur la nécessité de fournir davantage de soutien, de stages à l'étranger et de participations internationales pour permettre à cette nouvelle génération de progresser.

Au total, la Tunisie a été représentée par 13 athlètes lors de ces championnats organisés du 12 au 17 avril. En finale, Malek Mokani s'est incliné face à Asad Bek Samandarov (0-2) après un parcours solide qui l'a vu éliminer tour à tour l'Egyptien Omar Salam (2-0), l'Ukrainien Arkhip Shulzhenko (2-0), le Philippin Jian Axl Khloe Liyad (2-0), le Tadjik Bakhtiyor Bedimogov (2-1) et le Kazakhstanais Adilet Shérif (2-1)

De son côté, Adem Hasnaoui a décroché le bronze après sa défaite en demi-finale (1-2) après avoir enchaîné plusieurs victoires contre respectivement, le Malaisien Mohamed Azman (2-0), le Biélorusse Maksim Patsianouski (2-0), le Salvadorien Alexander Guardado (2-0) et l'Australien Jack Orchard (2-0).