Afrique de l'Ouest: Le Togo renouvelle et adapte son engagement diplomatique

Lomé est ce samedi au coeur de la diplomatie africaine. Une réunion de haut niveau, placée sous le haut patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé, se tient dans la capitale togolaise pour présenter la Nouvelle Stratégie du Togo pour le Sahel (2026-2028).

Lomé est ce samedi au coeur de la diplomatie africaine. Une réunion de haut niveau, placée sous le haut patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé, se tient dans la capitale togolaise pour présenter la Nouvelle Stratégie du Togo pour le Sahel (2026-2028), une feuille de route ambitieuse qui marque un tournant dans l'engagement diplomatique et sécuritaire du pays dans la région.

La nouvelle stratégie vient remplacer celle de 2021, qui a guidé l'action togolaise au Sahel durant quatre années marquées par des mutations profondes.

Le contexte a radicalement changé : persistance et extension de la menace terroriste vers les pays côtiers du Golfe de Guinée, sortie fracassante du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Cédéao et création de l'Alliance des États du Sahel (AES).

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Face à ces nouvelles réalités géopolitiques, Lomé a jugé indispensable de repenser son approche et d'adapter ses instruments d'action.

Un dialogue inclusif et structuré

La réunion, articulée en six sessions thématiques, rassemble un parterre de participants de haut rang : gouvernements, organisations régionales et internationales, envoyés spéciaux pour le Sahel et représentants de la société civile.

Ensemble, ils débattront des piliers prioritaires de la nouvelle stratégie, des évolutions du contexte régional et des pistes de coopération à renforcer entre le Sahel et les pays du Golfe de Guinée.

Trois objectifs structurent ces travaux : présenter la vision et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie, renforcer le dialogue politique entre le Togo et les États sahéliens, et consolider le rôle de Lomé comme pont indispensable entre deux zones géographiques dont les destins sont intimement liés.

Au-delà de la présentation d'une feuille de route, cette réunion est avant tout une affirmation politique. Le Togo entend consolider pour les trois années à venir sa vocation de médiateur crédible et d'acteur incontournable de la stabilité régionale, une posture construite patiemment depuis des années, illustrée notamment par son rôle dans la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali et son engagement constant aux côtés des pays en transition.

Dans un Sahel en pleine recomposition, où les alliances se font et se défont et où les crises s'enchaînent, la voix du Togo résonne comme celle d'un pays qui a choisi le dialogue là où d'autres ont choisi l'isolement.