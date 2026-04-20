Tunisie: Coupe de Tunisie - Le Club Sportif Sfaxien file en quarts de finale

Le Club Sportif Sfaxien s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football en s'imposant face à Jendouba Sports sur le score de deux buts à un, lors d'une rencontre disputée.

La formation de Jendouba Sports avait pourtant bien entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 4e minute par l'intermédiaire de Chadi Mohamedi, surprenant ainsi la défense sfaxienne en tout début de match.

Le Club Sportif Sfaxien a rapidement réagi en égalisant à la 17e minute grâce à Youssef Habchia, relançant complètement la partie. La pression offensive des Sfaxiens a ensuite été récompensée avec un deuxième but inscrit à la 27e minute par Rayane Derbali, permettant à son équipe de prendre l'avantage avant la pause.

En seconde période, le score n'a pas évolué malgré les tentatives des deux formations, le Club Sportif Sfaxien parvenant à préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, le CS Sfaxien décroche son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie et poursuit son parcours dans la compétition.