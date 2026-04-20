Afrique du Nord: Tunisie - Meriem Rahali sacrée championne d'Afrique du Nord de karaté

La Tunisienne Meriem Rahali, élève au collège pilote du Kef, a remporté la médaille d'or au Championnat des pays d'Afrique du Nord de karaté, actuellement organisé au Caire, a annoncé dimanche le ministère de l'Éducation.

La jeune athlète s'est imposée dans l'épreuve de kumité, catégorie des moins de 55 kilogrammes, après avoir dominé ses adversaires issues de plusieurs pays participants, offrant ainsi à la Tunisie un nouveau sacre régional.

La compétition a débuté samedi à la salle couverte du Stade international du Caire, avec la participation de six nations : la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Mauritanie.

Près de 500 athlètes, hommes et femmes, prennent part à cette édition, dont les épreuves se poursuivent dans la capitale égyptienne.

Cette médaille d'or vient confirmer la bonne prestation de la délégation tunisienne dans ce rendez-vous sportif régional.