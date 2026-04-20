Ethiopie: Le ministère des Finances a réaffirmé l'engagement actif de l'Éthiopie dans le dialogue financier international.

17 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a pris part à la Table ronde mondiale sur la dette souveraine, organisée en marge des Réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

À l'occasion, il a salué l'importance de cette plateforme, qui favorise un dialogue constructif et inclusif entre pays débiteurs, créanciers bilatéraux, prêteurs privés et institutions financières internationales.

Le ministre a également présenté les avancées de l'Éthiopie dans la restructuration de sa dette dans le cadre du G20, soulignant que ces progrès reflètent une coopération étroite avec les partenaires au développement ainsi qu'un engagement ferme du gouvernement en faveur de la viabilité de la dette et de la stabilité macroéconomique.

Il a insisté sur la nécessité d'un soutien rapide et coordonné de toutes les parties prenantes pour garantir la mise en oeuvre efficace des accords de traitement de la dette.

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L'Éthiopie appelle ainsi à un engagement continu des créanciers publics et privés, ainsi qu'à l'appui constant des institutions financières internationales, afin de soutenir les réformes en cours et stimuler la reprise économique.

Le pays souligne par ailleurs que la viabilité de la dette est étroitement liée à un programme plus large de réformes macroéconomiques, visant à renforcer la discipline budgétaire, accroître la mobilisation des ressources nationales et promouvoir une croissance durable et inclusive.

Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une gestion prudente de la dette, afin que les progrès réalisés se traduisent par une résilience économique renforcée et des résultats concrets en matière de développement.

Lire l'article original sur ENA.

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