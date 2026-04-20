Afrique: Moubarack sacré au Grand Prix hippique dédié à El Malick Ndiaye

La 9éme journée des courses hippiques, organisée par le Comité national de gestion des courses hippiques ( CNG- CH), a tenu toutes ses promesses ce dimanche 19 Avril 2026. Le Grand Prix, dédié au Président de l'Assemblée Nationale El Malick Ndiaye, a été marqué par la victoire éclatante du cheval Moubarack, proprétaire Assane Ndiouck, devant Yegoul Bour de Gora Thiam.

LINGUÈRE - Sous un ciel ensoleillé, les gradins étaient remplis de passionnés venus de tout le pays. L'ambiance était électrique dès le défilé des chevaux, avec des applaudissements nourris pour chaque jockey.

Le départ du Grand Prix a été suivi d'un silence tendu, rapidement brisé par les cris d'encouragement. Moubarack s'est imposé avec autorité, franchissant la ligne d'arrivée en 2'49'67, un chrono qui a fait vibrer les spectateurs.

Derrière lui, le cheval Yegoul Bour, propriétaire Gora Thiam, a confirmé sa régularité en s'adjugeant la deuxième place.

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Le Président El Malick Ndiaye a réaffirmé l'importance de la course hippique dans le Djolof, comme terre de bravoure et de traditions équestres. Il a souligné que cette pratique, au-delà de sa dimendion sportive, constitue un patrimoine culturel et un lien entre les générations. Il a appelé à un accompagnement renforcé de l État pour faire de la filière hippique un moteur de développement durable et inclusif.