Sénégal: Tambacounda - Hausse préoccupante de l'abandon scolaire chez les garçons

Lors de la revue annuelle du secteur éducatif, les acteurs de l'académie de Tambacounda ont exprimé leur inquiétude face à la hausse du taux d'abandon scolaire, passé de 8,8 % en 2024 à 14,4 % en 2025 au niveau du moyen général.

Cette augmentation touche particulièrement les garçons, avec un taux atteignant 19,2 % au collège. Au secondaire, le taux global reste élevé (24,9 %), malgré une nette amélioration chez les filles. En revanche, la situation des garçons continue de se détériorer.

Plusieurs causes sont avancées par les acteurs de l'éducation lors de cette rencontre. Il s'agit du dysfonctionnement des dispositifs de suivi, de la priorité donnée aux filles dans certains programmes, ainsi que de l'attrait d'activités économiques comme l'orpaillage ou les motos-taxis.

À l'élémentaire, des progrès sont enregistrés avec une baisse du taux d'abandon, surtout chez les filles. Les résultats sont toutefois contrastés dans les classes d'alphabétisation.

Face à ces constats, les autorités éducatives appellent à réorienter les politiques afin de mieux soutenir les garçons, désormais considérés comme plus vulnérables, et améliorer leur maintien à l'école.