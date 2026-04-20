Congo-Kinshasa: Les nuisances sonores menacent la santé des Kinois

Entre cultes matinaux, mégaphones publicitaires et bars de nuit, la capitale congolaise fait face à une explosion des nuisances sonores. Si les autorités municipales de certaines communes comme Lingwala annoncent des sanctions, le défi de rendre la ville à nouveau « vivable » reste immense.

À Kinshasa, le silence est devenu un luxe. Dans les communes de Lemba, Bandalungwa ou encore Lingwala, le quotidien des habitants est rythmé par un assaut sonore permanent. Ce qui fait la vitalité de la métropole, son dynamisme économique, sa ferveur religieuse et sa vie nocturne est aujourd'hui devenu une source de détresse pour de nombreux citoyens.

Un quotidien sous haute tension sonore

Dès l'aube, le repos des Kinois est interrompu par les sonorisations puissantes des églises locales et les véhicules de publicité qui sillonnent les avenues.

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« La situation est devenue insupportable », confie un habitant exaspéré. « Dans notre seule avenue, on compte plus de cinq églises. Elles augmentent le volume abusivement. Entre la promotion des produits et les cultes, le tapage est constant de 17h à 21h, et cela reprend très tôt le matin. », ajoute-t-il, exaspéré.

Cette pollution sonore ne s'arrête pas aux activités diurnes. À la nuit tombée, les bars et les terrasses prennent le relais, transformant les zones résidentielles en pistes de danse à ciel ouvert, privant ainsi les familles d'un sommeil réparateur.

Les autorités promettent des sanctions

Face à la grogne qui monte, les autorités municipales commencent à hausser le ton. À Lingwala, le bourgmestre a officiellement annoncé une série de mesures visant à réduire ces nuisances. Objectif : identifier et sanctionner les contrevenants.

« Les endroits sont déjà identifiés. Nous connaissons les églises qui font du tapage », prévient l'autorité municipale. « Nous allons frapper les récalcitrants qui n'ont pas suivi les mots d'ordre ».

Ces sanctions pourraient marquer un tournant dans la gestion de l'espace urbain, où l'impunité semble avoir longtemps régné en matière de pollution sonore.

Le défi de l'application : entre dynamisme et droit au repos

Toutefois, plusieurs Kinoises et Kinois s'interrogent : comment faire respecter ces mesures sur le long terme ?

Ils estiment que l'application stricte de la loi reste le défi majeur dans une ville en pleine effervescence. L'enjeu pour Kinshasa est de taille : trouver un équilibre fragile entre son identité de ville « qui ne dort jamais » et le droit fondamental de ses habitants à la tranquillité.

Car si une ville se doit d'être vivante pour prospérer, elle doit impérativement rester vivable pour protéger la santé physique et mentale de ceux qui la font vibrer, précisent certains habitants affectés par les bruits.

La nuisance sonore, un véritable danger pour la santé

La nuisance sonore constitue un véritable danger pour la santé publique, souvent sous-estimé. C'est l'alerte lancée par le Dr Bwin Muyeke, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), lors de son intervention dans l'émission « Miroir » diffusée mercredi 28 janvier sur Radio Okapi.

Ce professionnel de santé avait alors expliqué que l'exposition répétée et prolongée aux bruits excessifs peut entraîner de graves conséquences sur l'organisme humain.

À Kinshasa, la nuisance sonore est omniprésente : bars et terrasses diffusant de la musique à forte intensité jusque tard dans la nuit, concerts et karaokés improvisés, églises installées dans des quartiers résidentiels opérant dès l'aube.

Autant de sources de bruit qui, selon le Dr Bwin Muyeke, ont des effets néfastes à court et à moyen terme sur la santé.

« L'exposition permanente aux bruits peut provoquer l'hypertension artérielle et endommager progressivement le système auditif », avait-il averti.