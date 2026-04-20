Sénégal: Les dimanches de l'histoire - Urbain Alexandre Diagne, une vie au service de l'État et de la mémoire de Gorée

Né à Dakar le 29 septembre 1922 dans une famille léboue originaire de Gorée, Urbain Alexandre Diagne appartient à cette génération de bâtisseurs dont les parcours se confondent avec les grandes étapes de l'histoire contemporaine du Sénégal. Formé dans les établissements scolaires de Gorée et de Dakar, notamment à William-Ponty (annexe de Gorée), au collège Saint-Michel et à l'école technique Pinet-Laprade, il se distingue très tôt par une discipline de travail et un goût affirmé pour le sport, le collectif et le service.

Scout, sportif accompli, athlétisme, football, natation, volley-ball, il développe dès sa jeunesse une culture de l'effort et de la rigueur qui restera constante tout au long de sa vie.

Son engagement militaire débute en 1944 dans l'armée française. Il y connaît une ascension rapide, sanctionnée par des résultats brillants aux brevets d'aptitude et une sortie major de promotion. Sous-officier en 1947, il se spécialise dans les services de l'intendance et les transmissions, domaines exigeants où il acquiert une solide réputation d'efficacité.

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Sa carrière le conduit sur plusieurs fronts majeurs du 20e siècle. En Indochine, puis au Laos, au Cambodge et en Cochinchine, il est chargé de missions de ravitaillement dans un contexte de guerre intense. Chef de détachements logistiques, il organise les convois terrestres et aériens dans des zones marquées par les embuscades et les contraintes opérationnelles. Il s'impose également dans le champ de la communication militaire, notamment à travers des fonctions au sein de structures de presse et d'information destinées aux troupes.

Après un passage en métropole puis en Algérie, où il occupe des fonctions dans les états-majors et centres de sélection, il rejoint en 1961 la toute nouvelle armée sénégalaise. Cette transition marque un tournant décisif : il met désormais son expérience au service de la construction des institutions militaires nationales.

Promu officier, il dirige la division psychotechnique de sélection et d'orientation, puis prend la tête du bureau de presse, d'information et d'action psychologique de l'état-major général des forces armées, structure qui deviendra plus tard la DIRPA. Dans un contexte d'État naissant, son rôle est central dans la structuration de la communication militaire et la gestion de l'image des forces armées.

Aux côtés du général Jean-Alfred Diallo, il participe aux grandes phases de stabilisation du Sénégal indépendant dans les années 1960, marquées par des tensions politiques et sociales. Il est également nommé commandant en second du Prytanée militaire de Saint-Louis, où il contribue à former des générations de cadres militaires venus de toute l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Parallèlement à sa carrière militaire, Urbain Alexandre Diagne s'impose comme une figure du sport national. Aux côtés de Raoul Diagne, il encadre l'US Gorée puis la sélection nationale de football. Cette période est marquée par un moment fort : la médaille d'or remportée aux Jeux de l'Amitié en 1963 à Dakar, un des premiers grands succès sportifs du Sénégal indépendant.

En 1966, lors du Festival mondial des arts nègres, il coordonne le bureau de presse de l'événement et gère l'accueil de centaines de journalistes internationaux. Son rôle dans l'organisation et la communication contribue à la réussite de cette manifestation historique, symbole de rayonnement culturel du continent africain.

Admis ensuite dans le cadre des officiers de réserve avec le grade de commandant, il poursuit une carrière civile active. Il dirige un cabinet d'assurance, préside des organisations professionnelles, s'engage dans les associations de parents d'élèves, les anciens combattants et les structures sportives. Il devient également une figure reconnue de la coopération internationale et de l'action humanitaire, notamment au sein d'organisations inspirées de l'Ordre de Malte.

Mais c'est surtout à Gorée qu'il inscrit durablement son empreinte. Représentant de l'île au conseil municipal de Dakar dès 1975, il devient adjoint spécial chargé de Gorée en 1980, puis maire de la commune d'arrondissement en 1996. Son action municipale est marquée par une priorité constante : la préservation et la valorisation du patrimoine historique.

Sous son impulsion, Gorée est inscrite en 1978 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il multiplie les initiatives de coopération internationale et fait de l'île un lieu de mémoire universelle, accueillant des figures majeures du monde politique et culturel, parmi lesquelles Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, François Mitterrand ou encore Kofi Annan.

En retrait de la vie élective à partir de 2000, il est élevé au rang de maire honoraire, consacrant une reconnaissance publique à son engagement de plusieurs décennies.

Décédé le 19 avril 2010, Urbain Alexandre Diagne laisse l'image d'un homme complet : militaire de formation, formateur, communicateur, acteur du sport national et bâtisseur local.