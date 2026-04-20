Sénégal: University Football League-1/4 de finale - Au bout du suspense et des nerfs, le verdict tombe

Le stade municipal des HLM a vibré ce samedi 18 avril 2026 au rythme des quarts de finale de l'University Football League (UFL). Entre tension extrême et suspense insoutenable, le dernier carré a rendu son verdict. Sur les quatre affiches au programme, trois se sont décidées au bout du suspense des tirs au but, confirmant le niveau de compétitivité exceptionnel de cette édition.

La journée a débuté par un duel de haute volée entre l'Unipro et BEM Tech. Les spectateurs n'ont pas eu le temps de s'installer que Cheikh Cissé ouvrait déjà le score pour l'Unipro dès la 10e minute. Piqués au vif, les joueurs de BEM Tech ont attendu le retour des vestiaires pour réagir grâce à Mouhamed Soumaré, égalisant dès la reprise. Malgré un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire, c'est finalement l'Unipro qui a gardé son sang-froid lors de la séance de tirs au but (4-3), validant ainsi son ticket pour les demi-finales.

Le scénario fut tout aussi irrespirable pour le choc entre le DAUST FC et l'UAHB. Dans une rencontre d'une intensité rare où les défenses ont pris le pas sur les attaques, aucune équipe n'a réussi à trouver la faille en 90 minutes (0-0). C'est une nouvelle fois l'épreuve fatidique des tirs au but qui a tranché : les « Verts et Blancs » de l'UAHB s'imposent (4-3), mettant fin au beau parcours des ingénieurs de DAUST.

L'ASASSC au mental, l'UCAO en patron

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Le match opposant l'ASASSC à BEM a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 2e minute, Wally Diouf glaçait les supporters de l'ASASSC en ouvrant la marque pour BEM. Mais la réaction des « Verts » ne s'est pas fait attendre : Remy Seck égalisait quelques minutes plus tard dans un début de match fou. Si le score n'a plus évolué malgré de nombreux assauts de part et d'autre, l'ASASSC a finalement forcé le destin en s'imposant 5-4 aux tirs au but, confirmant son statut de candidat sérieux au titre.

La seule équipe à avoir évité les « lotos » des tirs au but est l'UCAO. Face à l'ESTM, les « Bleus et Blancs » ont livré une prestation solide. Le verrou a sauté juste après la reprise de la seconde période grâce à un but salvateur de Papa Thiam. En s'imposant 1-0, l'UCAO s'affirme comme la seule formation capable de plier son quart de finale dans le jeu.

Le tableau des demi-finales

Après ces joutes épiques, nous connaissons désormais les deux affiches qui détermineront les finalistes de l'UFL 2026 :

ASASSC vs Unipro : Un duel qui s'annonce explosif entre deux équipes au mental d'acier.

UCAO vs UAHB : Un véritable choc de géants pour une place en finale.

Le dénouement approche à grands pas. Qui parviendra à soulever le trophée tant convoité de l'UFL ? Réponse dans quelques jours pour des demi-finales qui promettent déjà d'entrer dans l'histoire du sport universitaire sénégalais.