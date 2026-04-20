Cote d'Ivoire: Le théâtre fait son grand retour à l'école - Une nouvelle scène pour révéler les talents ivoiriens

En marge de la clôture de la 14e édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan 2026, une annonce majeure est venue marquer les esprits et ouvrir de nouvelles perspectives pour le système éducatif ivoirien. Le samedi 18 avril 2026, au Palais de la Culture Bernard Dadié, la relance des programmes de théâtre en milieu scolaire a été officiellement annoncée, à l'occasion d'une cérémonie dédiée aux écoles.

Parrain de cet événement symbolique, l'initiateur de cette réforme, le ministre de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de redonner toute sa place à la culture dans l'éducation. Selon lui, l'école ne doit pas se limiter à la transmission du savoir académique, mais doit également devenir un véritable creuset de talents et de développement personnel. « Le théâtre est un outil puissant pour la maîtrise de la langue, la prise de parole en public et l'éveil citoyen de nos élèves », a-t-il affirmé.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de modernisation du système éducatif ivoirien, avec pour ambition de réhabiliter les clubs artistiques qui ont autrefois contribué à l'épanouissement de générations d'élèves dans les collèges et lycées du pays. Longtemps reléguées au second plan, ces activités culturelles pourraient ainsi retrouver leurs lettres de noblesse et jouer un rôle central dans la formation des jeunes.

Dans cette perspective, un programme structuré sera prochainement déployé sur l'ensemble du territoire national. Il prévoit notamment la formation d'encadreurs spécialisés capables d'accompagner les élèves dans la pratique théâtrale, ainsi que l'organisation de compétitions inter-écoles. L'objectif est de créer une émulation saine entre établissements et de favoriser l'émergence de nouveaux talents artistiques.

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Cette relance du théâtre scolaire entend également prolonger l'élan impulsé par le MASA 2026, considéré comme une vitrine majeure de la créativité africaine. Pour matérialiser ce retour tant attendu, une première représentation est d'ores et déjà annoncée pour le 13 mai 2026, au Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville, offrant ainsi aux élèves une scène prestigieuse pour exprimer leur potentiel.

En conclusion, des félicitations ont été adressées à Françoise Remarck, saluée pour la réussite de cette 14e édition du MASA. Une édition qui, au-delà des spectacles, aura servi de tremplin à une réforme ambitieuse visant à replacer l'art et la culture au coeur de l'école ivoirienne.