Gabon: Owendo - L'AIR accompagne les jeunes pêcheurs d'Igoumié vers la formalisation de leur activité.

Ce week-end, dans une dynamique concrète d'appui aux initiatives locales, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), mouvement associatif à caractère citoyen, social et politique, à vocation d'organisation et de participation à la vie publique locale et nationale, a mené une action de soutien en faveur des jeunes pêcheurs d'Igoumié, dans le deuxième arrondissement de Owendo.

Longtemps engagés dans une pratique informelle de la pêche, ces jeunes faisaient face à de nombreuses contraintes, notamment en matière de légalité, de sécurité et d'accès aux opportunités économiques. À l'écoute de leurs doléances, l'AIR a su apporter une réponse concrète et structurante en les accompagnant dans un processus de formalisation de leur activité.

Grâce à cet appui, la jeune coopérative de pêcheurs dispose désormais d'un certificat de navigabilité ainsi que de l'immatriculation officielle de ses embarcations, marquant ainsi leur sortie de l'illégalité et leur intégration dans le circuit économique formel. Cette avancée constitue une étape décisive pour leur professionnalisation et leur accès à de nouvelles perspectives de développement.

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L'activité a été supervisée par Monsieur Joël Minto'o, conseiller du Secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de l'organisation des unités locales, avec l'implication active de Madame Cyrielle Elibiyo et de Monsieur Ngouali Martial, tous deux conseillers techniques.

Prenant la parole au nom de la coopérative, Monsieur Okaba, l'un des responsables bénéficiaires, n'a pas caché son émotion : « Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ombre. Pendant longtemps, nous travaillions sans reconnaissance, avec la peur constante des contrôles et des sanctions. Grâce à l'AIR, nous avons désormais des papiers en règle, nous sommes reconnus, et nous pouvons exercer notre activité dignement. C'est un nouveau départ pour nous et pour nos familles. Nous disons merci à l'AIR pour cette main tendue. »

Au-delà de cette action, l'AIR affirme sa philosophie d'engagement à travers une ligne de conduite claire : servir sans trahir, construire sans exclure et agir sans attendre. Cette devise incarne une vision pragmatique et inclusive du développement, où l'action prime, où la confiance est préservée, et où chaque initiative contribue à bâtir une société plus juste et solidaire.

Par cette initiative, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau confirme ainsi son engagement à oeuvrer pour une transformation sociale durable, fondée sur l'écoute, l'encadrement et la promotion des initiatives locales. Elle réaffirme sa volonté de faire de chaque citoyen un acteur du changement, dans la légalité, la dignité et la responsabilité.