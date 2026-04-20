Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Géorgie et Hongrie).

Belgique, 3e journée des play-down, 1re division

Le RAAL La Louvière s'incline à domicile face à Zulte-Waregem (0-2). Le club d'Alexis Beka Beka, absent du groupe, est 4e avec 9 points d'avance sur Dender, dernier et relégué virtuel. Il reste trois journées à jouer.

Chypre, 4e et avant-dernière journée des play-offs, 1re division

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Pafos concède le match nul dans les dernières minutes face à L'AEK Larnaca (1-1). Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 65e.

Le champion en titre est 4e à 4 points du podium et ne peut plus se qualifier pour l'Europe via le championnat. Il faudra désormais remporter la finale de la Coupe, mercredi face à l'AEL Limassol, pour remporter un titre et se qualifier pour la Ligue Europa 2027.

Croatie, 30e journée, 1re division

Rijeka, le champion en titre, prend un point chez le leader, le Dinamo Zagreb (2-2). Et reste scotché au pied du podium, à six journées du terme.

Titulaire, Merveil Nodckyt a été remplacé à la 59e, à 1-1.

Rappelons que Rijeka disputera la finale de la Coupe face au Dinamo, le 13 mai.

Espagne, 33e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza s'incline à domicile face à la réserve du FC Séville (0-1). L'équipe insulaire, 12e avec 43 points, conserve 4 longueurs d'avance sur la zone de relégation.

Yann Kembo était titulaire en défense centrale.

Espagne, 32e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun est tenu en échec par Amorebieta (3-3). Avec Corentin Louakima, titulaire au poste de latéral.

Le club basque, premier du classement avec 8 longueurs d'avance sur le deuxième à deux journées de la fin, est donc assuré du titre de champion.

Espagne, 31e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon corrige Aviles (5-0). Avec Pierre Mbemba, titulaire dans l'axe et remplacé à la 70e. Mais sans Fred Loki, absent du groupe.

Géorgie, 7e journée, 1re division

Dila Gori et son capitaine, Romaric Etou, s'imposent 1-0 à Samgulari.

Hongrie, 30e journée, 1re division

L'ETO Györ l'emporte face à Ferencvaros (1-0). Remplaçant, Senna Miangué est entré à la 90e+5.

Quereyll Tchicamboud a fait son apparition à la 58e minute lors du succès de Zalaegerszeg face à Kazincbarcika (4-0). Le score était déjà acquis