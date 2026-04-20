Afrique: Coopération - Renforcement de l'axe Brazzaville/Kigali

Arrivé à Brazzaville pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue congolais, le président rwandais, Paul Kagame, a été reçu le 15 avril par Denis Sassou N'Guesso avec lequel il a discuté, entre autres, des affaires courantes, notamment de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlécaf).

La rencontre entre les deux chefs d'État a été une occasion de passer en revue l'état de la coopération bilatérale, encadrée par de nombreux accords qu'il sont souhaités redynamiser. Appelant le président Denis Sassou N'Guesso « grand frère », le dirigeant rwandais a souligné l'excellence des liens d'amitié qui unissent les deux nations. « Nous faisons en sorte que notre coopération avance d'un cran un peu plus chaque jour », a indiqué Paul Kagame, déclarant que le travail sur plusieurs accords allait débuter immédiatement.

Au-delà des liens d'amitié, les échanges approfondis entre les deux présidents ont porté sur les défis majeurs du continent africain, à savoir la Zlécaf. A quatre ans de la mise en œuvre effective de ce grand marché africain, Denis Sassou N'Guesso et Paul Kagame ont réaffirmé leur détermination à lever les obstacles. « Nous devons être prêts à mettre en œuvre la Zlécaf. Nous avons aussi notre manière de faire qui est africaine. Les problèmes, il y en a et nous pourrons les résoudre du mieux que nous pourrons », a expliqué le président rwandais.

En s'affichant aux côtés de son homologue pour son nouveau mandat, Paul Kagame consolide un partenariat stratégique au bénéfice mutuel des peuples congolais et rwandais.

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