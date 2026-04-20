Afrique: Coupe de la Confédération - Zamalek premier qualifié pour la finale

Zamalek n'a pas remporté son match retour à domicile contre Belouizdad ce vendredi (0-0), mais s'est tout de même qualifié à la faveur de sa victoire au match aller. Deux ans après son deuxième titre en Coupe de la confédération, le club du Caire retrouve donc la finale après un dernier carré maîtrisé.

Faute de parvenir à remporter de nouveau la Ligue des champions, avec des défaites en finale en 2016 et 2022, Zamalek va avoir une chance d'accrocher une nouvelle Coupe de la confédération à son palmarès. Le club égyptien a obtenu le premier billet pour la finale du mois de mai, au terme de sa double confrontation contre Belouizdad, malgré le match nul (0-0) à domicile pour valider la qualification, grâce une victoire 1-0 sur la pelouse du club algérois au match aller.

Il ne faut pas pour autant imaginer que les Cairotes ont joué de façon à gratter le match nul et filer en finale par la petite porte. Devant un public très chaud au sein d'un Stade international du Caire bien rempli, Zamalek a longtemps tenté de composter son billet pour la finale avec une victoire. Les locaux ont dominé la partie et il s'en est fallu de peu pour que le score s'ouvre en leur faveur à plusieurs reprises.

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Par Oday Dabbagh d'abord, qui pensait, comme tous ses coéquipiers, avoir donné un énorme avantage aux siens dans la course à la finale, avec une tête sur un coup-franc déposé qui a finalement été sanctionnée d'une position de hors-jeu (26e). En seconde période, si Belouizdad a gardé sa cage inviolée, il le doit avant tout à son gardien Farid Chaal, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Comme sur une sortie autoritaire devant Dabbagh, encore lui, qui a vu Chaal détourner sa frappe à bout portant d'une main ferme (53e).

La Coupe de la Confédération, une spécialité pour Zamalek ?

Des arrêts qui n'ont finalement servi à rien puisque les Algérois n'ont pas été capables de se montrer dangereux offensivement, et n'ont pas cadré une seule frappe avant les 10 dernières minutes. Leurs incursions dangereuses dans le camp égyptien se sont même raréfiées au fil des minutes, alors que Zamalek resserrait les rangs défensivement et se livrait de moins en moins, pour éviter tout risque d'un but encaissé en fin de rencontre, qui serait venu gâcher un bon match et les célébrations de la qualification.

Belouizdad a tout de même eu une énorme occasion d'égaliser à la 82e, mais Lofti Boussouar, entré quelques minutes plus tôt, a buté sur le gardien. Finalement, ce match a donné la prime à l'expérience, entre un Belouizdad qui n'avait plus connu un dernier carré continental depuis plus de 30 ans, et un Zamalek en habitué des hauteurs du tableau.

Zamalek ne connaît pas encore son adversaire, puisque l'USM Alger et Safi doivent encore se départager dimanche. Mais le club cairote est définitivement une écurie qui compte en Coupe de la Confédération, après des victoires en 2019 et 2024. Mais une chose est sûre, avec ce palmarès et cette demi-finale maîtrisée, les Égyptiens feront figure d'épouvantail.